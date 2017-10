O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, aprovou dois parques eólicos da EDP Renováveis, que se candidataram à atribuição de licenças eólicas em 2008 e representam um investimento de cerca de 50 milhões de euros.

PUB

Em causa estão os parques eólicos de Maunça (20 megawatts), no concelho da Batalha, distrito de Leiria, e de Vigia (28 megawatts), no concelho de Tarouca, no distrito de Viseu.

De acordo com o gabinete de Jorge Seguro Sanches, "a instalação destes projectos, ainda com tarifas feed-in (isto é, tarifas subsidiadas), insere-se na lógica de estabilidade contratual e regulatória assumida pelo Governo para o sector", realçando que os projectos terão "uma considerável incorporação industrial nacional, de acordo com as contrapartidas do contrato, assumidas pelo promotor com o Estado".

PUB

Na nota, a secretaria de Estado da Energia realça que "a evolução tecnológica, entretanto registada nos últimos anos, combinada com o forte potencial solar nacional impôs, no entanto, uma mudança de paradigma no sector das energias renováveis", que se traduz no fim das tarifas subsidiadas à produção de electricidade. "É neste contexto que assenta a actual aposta do Governo na promoção de projectos renováveis, sem tarifa feed-in, que penalizem a factura de energia, em especial das famílias", acrescenta.

No entanto, estes projectos da empresa liderada por Manso Neto aguardavam aprovação desde 2008, pelo que seguirão as condições então vigentes.

PUB

PUB