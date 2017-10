Os incêndios que matam e destroem riqueza, as ondas de calor e uma seca continuada e agravada que esgota barragens e arrasa os campos deixam um rasto de avisos muito pessimistas neste ano de vários fenómenos extremos.

Os diagnósticos estão feitos. Ao despovoamento, à desertificação, à falta de mecanismos de protecção civil eficazes e ao enfraquecimento das funções do Estado. É o tempo das respostas mais imediatas e vitais para quem tudo perdeu: indemnizações, linhas de apoio, promessas de mais eficácia do Estado, novas políticas e medidas concretas para a protecção das populações e da floresta.

O tempo que acelerou com as tecnologias de comunicação e nos pôs a viver no instantâneo não é apenas do mundo urbano. Passou a ser também do território e do clima.

O ambiente, das florestas ao mar, o clima, têm feito parte do grupo de assuntos empurrados pela tradição para o longo prazo e medidas a conta-gotas. Desde os números dos orçamentos do Estado até às discussões mais teóricas. Exemplo é o debate sobre a justiça intergeracional, que se faz muito mais à volta do impacto da dívida e das pensões do que do ambiente.

As ondas de calor não se repetem apenas em Portugal. Também não os fogos florestais dantescos, embora nenhum deles com a nossa dimensão de tragédia humana. No clima, seguem-se roteiros de fundo, como o de 2050 pela União Europeia, enquanto as vagas migratórias se sucedem. Os tempos também não ajudam ao tempo. Hoje parece mais difícil falar para uma causa comum, a “casa comum” evocada pelo Papa Francisco, num mundo que fecha fronteiras e onde a preservação dos recursos comuns tem a tensão de uma tragédia.

E o que se faz? As cimeiras do clima – mais uma está agendada na próxima semana em Bona para que o Acordo de Paris comece a andar - juntam a comunidade internacional a estabelecer metas no longo prazo, com medidas globalmente insuficientes para um planeta que está a aquecer. Apesar da multiplicação de projectos incentivadores que aparecem entre a sociedade civil, os políticos vão a reboque de um tempo que já não tem tempo. Não apenas para os portugueses.

Segundo António Costa, Portugal é um dos países da União Europeia mais afectados pelos efeitos das alterações climáticas e que "sem significativos esforços de mitigação a nível global, para limitar o aquecimento global, irá sofrer sérios prejuízos ao nível do seu território e da sua economia". O país já sofre: não há memória deste estado de Trás-os-Montes e da parte do Alentejo ao qual o Alqueva não chega. Mesmo que a memória seja curta, os dados estão aí. Reais.

