Poucos acreditavam que Caroline Wozniacki, que liderou o ranking mundial entre 2010 e 2012, pudesse voltar ao topo do ténis feminino. Sobretudo, quando a dinamarquesa continuava sem vencer um torneio do Grand Slam e desceu ao 76.º lugar no Verão do ano passado. Mas Wozniacki reencontrou a ambição e a paixão pelo jogo para ressurgir entre as melhores. Terminou 2016 no "top-20" e, este ano, com a ausência de Serena Williams a ajudar, protagonizou uma das melhores épocas de sempre: venceu 60 encontros – o que não acontecia desde 2011 –, dos quais 14 sobre adversárias do "top-10" e três sobre a número um mundial em exercício. E fechou a época conquistando o seu maior título de sempre, as WTA Finals. Aos 27 anos, Wozniacki está de novo no terceiro lugar da hierarquia mundial.

A semana, em Singapura, tirou quaisquer dúvidas sobre as intenções de Wozniacki, derrotando quatro jogadoras do "top-5". A última, a amiga Venus Williams (5.ª mundial), a quem nunca tinha ganho, em sete confrontos anteriores. “Oito é o meu número da sorte. Esperava que, se a fosse derrotar, pelo menos uma vez na minha carreira, tinha de ser hoje. Fiz o meu melhor”, revelou a dinamarquesa, após vencer Venus, com um duplo 6-4.

Depois de um primeiro set em que cometeu somente três erros não forçados, Wozniacki dominou a veterana de 37 anos até liderar por 5-0. Foi então que Venus mostrou que não tinha chegado à final por acaso e ganhou quatro jogos consecutivos. “Ainda estou a tremer! Tudo estava a correr bem e, de repente, Venus elevou o seu jogo. Arriscou mais, serviu ao meu corpo e estou muito contente por ter conseguido ganhar”, admitiu Wozniacki, que não se limitou a defender; a dinamarquesa surgiu este ano com a maior atitude ofensiva e, na final, assinou 19 winners.

O mais importantes dos 27 troféus já conquistados por Wozniacki, foi-lhe entregue por Kim Clijsters, que a derrotou na final do Masters de 2010. “Estou muito orgulhosa pela forma com joguei e lutei durante esta semana. Estar aqui com o troféu significa muito e é uma óptima maneira de terminar o ano”, disse a dinamarquesa.

O reaparecimento de Wozniacki (e Venus) ao mais alto nível aumenta as expectativas para 2018, depois de uma época em que a retirada de Serena para ser mãe, deixou um vazio no poder. Ao longo do ano, registaram-se sete mudanças no topo do ranking, mas o regresso de Serena, em Janeiro, a juntar aos das ex-número um do ranking, Victoria Azarenka e Maria Sharapova, de quem se espera que voltem a competir durante uma época inteira, vai animar a luta pelo topo.

Simona Halep, actual líder do ranking, Garbiñe Muguruza e Karolina Pliskova, que também ocuparam o primeiro lugar nos últimos meses, e igualmente Jelena Ostapenko (campeã em Roland Garros) e Sloane Stephens (Open dos EUA) vão ter mais dificuldades para se manterem entre a elite e conservarem o estatuto de favoritas nos torneios do Grand Slam.

Em Paris, João Sousa (60.º) recuperou de um break de desvantagem e salvou três pontos de break a 5-6 do set inicial para ultrapassar o francês Ugo Humbert (474.º), por 7-5, 6-4, e entrar no quadro principal deste Masters1000. Na terça-feira, o vimaranense joga com Paolo Lorenzi (41.º); o vencedor terá de defrontar Juan Martin del Potro.

O argentino perdeu a final de Basileia para Roger Federer, apesar de ter ganho o primeiro set, como duas semanas antes, em Xangai: 6-7 (5/7), 6-4 e 6-3. Este foi o 95.º título da carreira de Federer (sétimo este ano), o que lhe permitiu reduzir para 1460 pontos a diferença para o líder do ranking, Rafael Nadal, mas ao desistir de jogar em Paris, torna praticamente impossível destronar o espanhol.

