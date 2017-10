O Sp. Braga somou este domingo a quinta vitória consecutiva na Liga, ao receber e bater o Desp. Chaves, por 1-0, com um golo de Bruno Viana (58'), recuperando assim o quarto lugar da classificação geral, com 21 pontos, por troca directa com o Marítimo.

O defesa-central brasileiro emprestado pelos gregos do Olympiakos estreou-se a marcar ao serviço da equipa de Abel Ferreira, tendo batido o guarda-redes da equipa flaviense, António Filipe, na sequência de um canto de Jefferson.

O treinador dos "arsenalistas" igualou a sequência de cinco vitórias consecutivas de Sérgio Conceição, no Sp. Braga, partindo agora em busca da marca de Domingos Paciência, que venceu sete jogos seguidos, menos seis do que Leonardo Jardim, que somou 13.

Com oito pontos no campeonato, quatro em casa e quatro fora, o Desp. Chaves fica à espera dos resultados de Estoril e Desp. Aves para saber se continua na zona de permanência após duas derrotas consecutivas.

