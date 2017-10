Em noite de estreia, Petit conduziu o Paços de Ferreira à terceira vitória dos "castores" na Liga, impondo-se, por 1-0, ao Estoril, último classificado do campeonato, que sob o comando técnico (interino) de Filipe Pedro somou a oitava derrota (sétima consecutiva) em dez partidas.

Um golo de Abner, na própria baliza, com apenas cinco minutos de jogo decorridos, ditou a sorte da formação "canarinha", incapaz de marcar um golo nos últimos cinco encontros (quatro para a Liga) e de contrariar o impulso ganho pelos locais logo no arranque, que assim saltaram, provisoriamente, para a primeira metade da tabela classificativa, com 12 pontos.

Os pacenses ficam a aguardar o jogo (ainda esta noite) do V. Guimarães, na Vila das Aves, e a deslocação do V. Setúbal a Portimão, amanhã, para definirem o posicionamento.

