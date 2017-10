Numa altura em que a independência da Catalunha está em todas as discussões em Espanha, o Girona, clube catalão em estreia na liga espanhola e do qual é adepto Carlos Puigdemont, presidente do governo regional, recebeu e venceu o mais emblemático clube da capital, o Real Madrid, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada.

Esta derrota agrava a crise dos “merengues”, que já estão a oito pontos do líder Barcelona e continuam no terceiro lugar, também atrás do Valência, com os mesmo pontos do Atlético Madrid.

O Real até começou por ser muito feliz no jogo, colocando-se em vantagem logo aos 12’, por Isco, na recarga a um primeiro remate de Cristiano Ronaldo, isto depois de um remate à trave dos homens da casa.

A equipa de Zidane foi para o intervalo em vantagem, mas a heróica equipa catalã regressou para a segunda parte tão ou mais empenhada em roubar pontos ao campeão na primeira vez que o recebia para a liga espanhola e acabou por ficar com os pontos todos.

Aos 54’, o uruguaio Stuani fez o empate e, aos 58, Portu marcou o golo do triunfo catalão com um toque de calcanhar e ligeiramente adiantado.

