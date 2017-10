O português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio da Malásia de Moto2, 17.ª e penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, uma corrida que liderou do princípio ao fim.

O piloto natural de Almada já tinha no domingo passado vencido o Grande Prémio da Austrália de Moto2, ascendendo ao terceiro lugar no Mundial de motociclismo de velocidade, após a 16.ª prova do campeonato. Miguel Oliveira foi o primeiro português a vencer em Moto2.

Esta é a segunda vitória consecutiva do português no mundial da categoria.

