Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o seu quarto título de campeão do mundo de Fórmula 1 ao terminar, neste domingo, em nono o Grande Prémio do México, antepenúltima prova do Mundial.

PUB

O piloto britânico não precisou de mais já que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) terminou no quarto posto, longe dos dois primeiros lugares, os únicos que poderiam adiar a festa do britânico caso este ficasse abaixo do quinto lugar.

A corrida mexicana foi ganha por Max Verstappen (Red Bull), a terceira vitória na carreira do holandês, a segunda na época.

PUB

PUB

PUB