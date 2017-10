Lewis Hamilton furou um pneu num choque com Sebastian Vettel logo na terceira curva da primeira volta do Grande Prémio do México e ficou bem atrás na classificação da corrida (foi nono), mas festejou à mesma o seu quarto título de campeão Mundial de Fórmula 1.

“Fiz tudo o que podia. Arranquei bem, e não sei bem o que aconteceu naquela curva três, dei-lhe [a Vettel] muito espaço. Ainda não parece real. Não é a corrida ideal, mas nunca desisti”, começou por declarar no final o piloto da Mercedes, o primeiro britânico a ser tetracampeão de Fórmula 1.

Pouco depois, à Sky Sports, Hamilton admitiu que não foi propriamente a corrida dos seus sonhos para ganhar um título: “Foi uma forma horrível de ser campeão, mas o que é que eu posso fazer? Estar 40 segundos atrás é como estar na terra de ninguém e só pensava em apanhá-los.”

Conquistado o quarto título, Hamilton continua a olhar para cima, mas não estabelece metas. “Para já, um de cada vez. Estou muito feliz com este quarto título. Preciso de tempo para pensar. Tenho orgulho desta bandeira [Reino Unido] e de todas as pessoas que representa. Vou continuar a elevá-la o mais alto que conseguir.”

O quarto título de Hamilton coloca-o a par de vários pilotos, um deles Sebastian Vettel, cujo quarto lugar no México não chegou para levar a luta até ao Brasil. “Fiquei desiludido, mas não é assim tão importante. O Lewis fez um trabalho espectacular a época toda e merece ganhar o título. Parabéns. O dia é dele. Não tenho medo dele. Gosto de correr contra ele. Gostava de ter feito melhor este ano, mas eles foram melhores”, declarou o alemão da Ferrari.

