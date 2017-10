O V. Guimarães alcançou este domingo, na Vila das Aves, a primeira vitória na condição de visitante em jogos da Liga, superiorizando-se, por 3-1, ao Desp. Aves, antepenúltimo classificado, com apenas seis pontos conquistados à décima jornada.

Raphinha (4'), Héldon (45') e Rafael Martins (70') foram os autores dos golos vitorianos, com Salvador Agra (17'), de penálti - a punir mão de Victor Garcia -, a devolver, temporariamente, a esperança à formação avense, depois da entrada em falso precipitada pelo golo de Raphinha nos instantes iniciais.

O V. Guimarães partiu para este encontro numa posição modesta, acabando por se colar ao Rio Ave, com 14 pontos, a dois do sexto classificado, o Belenenses, regressando às vitórias depois de dois empates caseiros com Feirense e Portimonense.

