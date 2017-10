O PSD e o CDS-PP apresentaram uma proposta para criar uma unidade militar de emergência no âmbito da prevenção e combate aos incêndios. O PÚBLICO noticiou neste sábado que essa unidade, o RAME (Regimento de Apoio Militar de Emergência), já existe. Em reacção, os sociais-democratas esclarecem que o que se “pretende é que seja verdadeiramente constituída uma Unidade Militar de Emergências” (UME), à imagem da que existe em Espanha.

“O que existe actualmente, e implementado pelo anterior governo, é o Regimento de Apoio Militar de Emergência. O RAME surgiu no âmbito da Reforma da Defesa 2020 e pode realmente ser visto como um embrião de uma unidade de emergências”, nota o partido em comunicado. “Porém, a forma como está hoje implantado não só não responde ao perfil agora traçado, na medida em que se trata sobretudo de um regimento do Ramo do Exército que se tem assumido como pólo de formação do Sistema de Formação do Exército, como acabou por nunca se constituir como uma unidade militar com capacidade para integrar meios e processos dos diferentes Ramos das Forças Armadas, algo que o PSD agora propõe que seja devidamente integrado”, lê-se ainda.

O PSD acrescenta que “facilmente se conclui que o RAME não é a UME”. “A UME proposta pelo PSD é uma unidade conjunta das Forças Armadas sob controlo operacional do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) com capacidade e organização não comparável com o RAME”.

O comunicado do partido acentua que o PSD “pretende é que seja verdadeiramente constituída uma Unidade Militar de Emergências com uma implementação inter-ramos, com competências na sua área de prevenção, combate, rescaldo e ainda de gestão dos meios aéreos de combate dos incêndios florestais”.

A UME espanhola é considerada uma ferramenta fundamental no apoio e resposta a todo o tipo de emergências. Tem o quartel-general em Madrid, com vários batalhões, nomeadamente um de telecomunicações e um de intervenção em emergências, e mais quatro aquartelamentos e batalhões de resposta espalhados pelo território espanhol. São mais de 3500 operacionais, centenas de meios terrestres e marítimos, e vários meios aéreos com valências diversas. Só para começar a ser montada, em 2005, a UME teve uma dotação do Estado espanhol de 750 milhões de euros. Esta unidade só ficou totalmente operacional em 2011.

O RAME, anunciada em 2014, só começou a operar em Novembro do ano passado, com quartel em Abrantes. Na página oficial do Exército, bem como na directiva para a sua criação, os objectivos estão claramente definidos. É um regimento que “garante ao país uma capacidade permanente, multifuncional e abrangente, que pode crescer rapidamente com recurso às restantes capacidades do Exército e fazer face a emergências decorrentes de acidentes graves ou catástrofes”. Tem valências em diversas áreas, nomeadamente na busca e salvamento, apoio a combate a incêndios, reabastecimento e serviços, engenharia militar e apoio sanitário e psicopessoal.

A 20 de Abril deste ano, cerca de cinco meses depois de estar operacional, o RAME foi visitado pelo actual ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que o caracterizou como sendo de “excelência”, assim como destacou a capacidade demonstrada pelo Exército “de estar preparado para enfrentar situações de emergência”. “O Exército está hoje mais bem preparado do que estava o ano passado, no âmbito da formação, do treino e na aquisição de equipamentos” de apoio ao combate a incêndios, afirmou ainda o ministro.

O RAME tem actualmente 209 militares, disse neste sábado ao PÚBLICO o responsável do Gabinete de Relações Públicas do Exército. Ainda de acordo com este ramo militar, o RAME, “à semelhança de outras unidades regimentais do Exército, promove continuamente uma relação de proximidade com a sociedade civil, prestando para o efeito um variadíssimo número de apoios”.

“O Exército dispõe de diversificadas valências, consubstanciadas no conhecimento e experiência dos seus militares, assim como nos recursos materiais orgânicos das suas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos, factos que, associados à sua organização e dispersão territorial (uma clara mais-valia), lhe confere especiais condições para poder prestar um relevante apoio (militar) em situações de emergência, decorrentes de acidentes graves ou catástrofes”, diz ainda responsável pela comunicação do ramo, o tenente-coronel Vicente Pereira, numa nota com respostas a perguntas do PÚBLICO.

Este apoio, acrescenta, “será tanto mais eficiente e eficaz quanto maior for a capacidade do Sistema Integrado de Apoio Militar de Emergência do Exército de integrar, sinergicamente e sincronizadamente, as valências existentes, considerando-se adequada a utilização da metodologia da modularidade para gerar cada Módulo de Intervenção a ser atribuído em controlo operacional à Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME), a qual é aprontada pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME)”.

