Pedro Santana Lopes afirmou na noite desta sexta-feira em Viseu que a temperatura no sistema político português “aqueceu” e receia que o desentendimento entre Presidência da República e Governo coloque em causa os pactos de regime que são “cada vez mais precisos no país”. Antes de entrar para uma sessão de esclarecimento com militantes sociais-democratas, o candidato à liderança do PSD comentou o “choque” entre primeiro-ministro e Presidente da República e pediu “tudo menos conflitos institucionais”.

“Vamos entrar na segunda parte da legislatura e estão a aproximar-se eleições. Quanto mais procuro sentir o clima político, além do calor que está, diria, infelizmente, que a temperatura política também aqueceu. Já tive ocasião de defender a harmonia institucional quer entre o Governo e o Presidente da República, quer entre a oposição e o Presidente da República. Aquilo que tenho lido e escutado, confesso que me deixa preocupado”, disse.

Para o candidato, o que as pessoas agora menos querem saber é de histórias de “encontros e desencontros” entre órgãos de soberania. “Li que o senhor primeiro-ministro terá dito que vai fazer um esforço muito grande para que impere o bom relacionamento daqui para diante, espero que assim seja. Naturalmente que, da parte do senhor Presidente da República, já tive a ocasião de lhe dizer que, se for eleito líder do PPD/PSD, como espero, procurarei ter um relacionamento correcto e não esperarei que ajude o PPD/PSD a ganhar as próximas eleições”, afirmou.

E sobre as eleições para o partido, Santana Lopes mostrou-se “animado e bem-disposto” com os apoios que tem recebido, afirmando que a candidatura “está a correr melhor” do que esperaria nesta altura. Questionado sobre se se sente um candidato diferente dos outros, como se intitulou o seu opositor nesta corrida, Rui Rio, o antigo primeiro-ministro disse apenas ser uma “pessoa normal”. “Eu não respondo às frases de quem concorre comigo, considero-me uma pessoa normal e é isso que quero ser. Não gosto de falar de mim e muito menos dizer que sou muito diferente dos outros”, concluiu.

