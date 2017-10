Tiago Martins Oliveira ainda está a instalar-se em São Bento para levar a cabo aquela que é a tarefa que o Presidente da República definiu como "prioridade". Durante os próximos 14 meses estará a trabalhar junto ao primeiro-ministro para revolucionar o sistema de prevenção e combate a incêndios. Mas está optimista sobre o trabalho que vai desenvolver.

"Esperemos que as mudanças que agora forem feitas, perdurem", disse o presidente da Unidade de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em conversa com o PÚBLICO e com a TSF.

Durante o debate sobre o relatório dos técnicos independentes, que aconteceu na sexta-feira de manhã na Assembleia da República, Tiago Martins Oliveira esteve num canto do hemiciclo a tirar várias notas sobre o que ali foi dito. Há mais sintonias ou divergências? "Temos de procurar as sintonias. O caminho faz-se com todos", disse numa curta reacção.

O homem nomeado por António Costa assume que procurará apoios para as medidas que vai levar a cabo para que as políticas públicas que apresentar sejam duradouras. Até porque esta será uma tarefa que tem em mãos até ao final do próximo ano, tempo "suficente" para "dar uma virada no sistema", acredita.

As propostas em cima da mesa, aprovadas pelo Governo no Conselho de Ministros de sábado passado, promovem alterações estruturais no sistema de combate aos fogos, criando, por exemplo, uma agência que junta a coordenação da prevenção e combate a incêndios.

