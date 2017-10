Na província espanhola da Galiza, em menos de duas semanas ficou decidido o que fazer, quem apoiar e como serão atribuídas as indemnizações, na sequência dos fogos na região do passado dia 15, que vitimaram mortalmente quatro pessoas e queimaram 35.500 hectares de matos.

Depois de na passada semana a Junta da Galiza ter decido como seriam pagas as indeminizações aos cerca de 2500 cidadãos que viram as suas propriedades e casas queimadas e de se ter lançado a reabilitação dos terrenos, na passada quinta-feira foi revelado quanto vai ser gasto na totalidade devido aos incêndios. São 21 milhões de euros, metade destinada a compensar as vítimas.

Caso seja necessário, esta verba será ampliada, segundo revelou Alberto Núñez Feijóo, presidente do governo autonómico. As indemnizações podem começar a ser solicitadas já a partir da próxima segunda-feira e as vítimas têm 90 dias para o fazer.

A Junta da Galiza anunciou que pagará no máximo cerca de 100 mil euros às vítimas dos incêndios deste mês que perderam ou tiveram parcialmente destruída a primeira habitação. Caso as casas atingidas sejam de uso ocasional, essa verba vai até aos 40 mil euros.

Foi também estipulada uma verba até três mil euros para reparações de construções de uso rural, como, por exemplo, currais para animais. Estas verbas serão complementares a eventuais indemnizações de seguros. Aos familiares dos quatro mortos foi atribuída uma compensação de 75 mil euros.

As ajudas decididas pela Junta da Galiza incluem ainda o pagamento das rendas dos que tiveram de alugar casa por verem a sua primeira habitação ardida. A Junta estima que existam cerca de 2500 desalojados devido aos incêndios deste mês. O executivo pagará ainda 450 euros por mês durante dois anos aos afectados pelos incêndios e mais 600 euros para restabelecerem o fornecimento de água e electricidade.

