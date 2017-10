Revolução de Outubro

Há precisamente cem anos um jovem radical dava corpo às perigosas ideias de dois revolucionários nascidos cerca de cem anos antes. Estava criado um dos regimes totalitários mais tenebrosos que a humanidade conheceu.

Hoje, cem anos e dezenas de milhões de mortos depois, ainda há quem, sem qualquer sentido de decência ou decoro, tente negar os factos, festejando essa efeméride, na esperança de que num futuro incerto, a história se possa repetir.

Em pleno século XXI, quando milhões de outros seres humanos como nós continuam a sofrer às mãos de regimes que partilham essa visão (ou parte dela) — da Venezuela à Coreia do Norte —, é imperativo não deixar passar esta data em claro. Para que a verdade prevaleça. Para que a história não se repita. Para que o comunismo ocupe, finalmente, o seu lugar na galeria de horrores — ao lado do fascismo e do nazismo.

Miguel Gonçalves, Mafra

As minhas lágrimas são estas

Ausente do país precisamente durante a tragédia que começou no último dia da 41.ª semana do ano em curso, não me sentia muito seguro para comentar o que apenas a posteriori vi imagens, artigos de opinião, comentários, etc, o que não é o mesmo se tivesse tido a mesma oportunidade aquando dos trágicos acontecimentos de Pedrógão Grande. Tive no entanto a oportunidade de assistir à intervenção da insuspeita Clara Ferreira Alves no programa Eixo do Mal e fiquei esclarecido tanto mais que o porta-voz da geringonça Daniel Oliveira ajudou bastante a tirar conclusões. Embora muito mais houvesse a dizer, fecho o puzzle com o aviso atempado do IPMA que, por não ter sido respeitado estamos perante uma negligência criminosa. Só que desta vez, não apareceu a tábua de salvação como em Pedrógão Grande quando Passos Coelho, devido a uma informação errada, falou nos famigerados suicídios e que ainda hoje, passado tanto tempo, a geringonça se agarra.

Estava para ficar por aqui mas como acabo de ler uma opinião técnica que alerta que "mexer agora nas cinzas pode ser pior que os incêndios", e vendo o caso por outro prisma resolvi precisamente mexer, e bem, nessas Cinzas da vergonha e da dor para que jamais este drama se repita. Nas Cinzas das dezenas de fábricas destruídas que arrastaram pessoas para o desemprego. Nas Cinzas de milhares de animais destinados à nossa alimentação e não só. Nas Cinzas de oitenta por cento do Pinhal de Leiria com 700 anos. Nas Cinzas das centenas de habitações das populações que tanto sacrifício fizeram para as erguer. Nas Cinzas de mais de 100 seres humanos que por direito deviam ainda fazer parte do número dos vivos. Se estou revoltado e se choro por tudo isto? Claro. Mas infelizmente a minha glândula lacrimal já deixou de funcionar há cerca de quarenta anos atrás com as perdas da época e não sei deitar lágrimas de crocodilo como outros. Por isso aqui ficam as minhas lágrimas.

Henrique Jorge Cardeal de Morais, Porto

