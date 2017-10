É tão interessante, do ponto de vista da Ciência Política, o que se está a passar no país de "nuestros hermanos", e tão próximo da nossa história, quase umbilical, que me atrevo a uma opinião.

Imagino uma casa onde residem várias famílias em regime de condomínio. Direitos e deveres para cada família, num regime contratual que todos decidiram e assinaram em circunstâncias históricas. Tipo Estado.

Reconhece essa escritura pública, a constituição do Estado, a capacidade de cada família reger os seus próprios negócios, desenvolver a sua própria cultura nacional e comunicar na sua própria língua. Enfim, permite o sonho dum futuro comum. Reserva para o administrador do condomínio a defesa nacional e a representação externa, internacional, e os serviços de manutenção do edifício.

Ora, o tempo passou, as circunstâncias evoluíram e agora essa casa está integrada num bairro que se chama União Europeia. Naturalmente também evoluiu a vontade de livre arbítrio de cada família residente nessa casa europeia que se chama Espanha.

A juntar a essa maturidade, acontece que uma dessas famílias, os catalães, acham agora que essa escritura é injusta e que, entre outras reivindicações, não há equidade na taxa de condomínio que cada família paga para o bem comum.

O administrador do condomínio não presta a devida atenção ao apelo catalão para evitar precedentes junto dos outros condóminos da casa. E os catalães, não o podendo fazer na União Europeia, esse bairro só de Estados, criam delegações na Europa das Regiões e delegam nos seus representantes a materialização cultural dessa vontade nacional.

Os últimos dias têm sido candentes e profícuos nesta matéria da política ao mais alto nível.

Rajoy, espanholista, e Puigdemont, catalanista, continuam a esticar a corda à procura da legitimidade que não obtiveram em urnas. E a confusão é de tal ordem que a aplicação, na Catalunha, da cláusula 155 da constituição desse condomínio, ainda que "despacito", não vai diminuir mas aumentar a tensão entre o poder do Estado e o poder da Nação.

A política do "deixar andar até à rua" do catalanista é maquiavélica! Sabe que as Ramblas jamais obedecerão às ordens dum expediente madrilista porque nem sequer o querem compreender. E que daí novo ímpeto poderá ganhar o processo.

