As montanhas prometidas dos basotos

Uma cheia do Nilo empurrou certos povos para Sul, para terras austrais. Abandonada a região dos grandes lagos, desceram até à África Austral e fizeram como milhares e milhares de humanos durante séculos e séculos por todo o planeta. Puseram-se caminho em busca de terra amável e fértil onde pudessem viver. Não tinham ainda sido inventadas as fronteiras e todo o mundo podia assemelhar-se a uma imensa terra prometida.

Uma parte desses povos, chegada ao Sul do continente, ramificou-se em três comunidades, a do Norte, na região actualmente ocupada pela província de Mpumalanga; a do Oeste, no actual Botswana; a do Sul instalou-se maioritariamente em terras do actual Free State.

O povo que tem, na sua língua, a mesma palavra para espírito e para vento — moya —, começou a ser integrado numa nação coesa pela diplomacia do rei Moshoeshoe I, no século XIX, resistindo à hegemonia zulu. A resistência dos basotos é, aliás, lendária: acossados pelos boers e pelos ingleses, a quem infligiram várias derrotas, acabaram por se refugiar nas montanhas e foi aí que lograram fundar um estado independente: o Lesoto, um tão montanhoso país que até os chapéus que por lá usam — os cónicos mokorotlo —, que são muitíssimos, imitam montanhas.

É na África do Sul que vive a maioria dos basotos, quase todos no Free State. São cerca de 10% da população do país e o seshoto é um dos idiomas oficiais. Uma parte significativa da comunidade vive perto da fronteira com o Lesoto. Historicamente, a sua economia sempre assentou na agricultura e na pastorícia e não é hoje muito diferente, como se pode ver à vista desarmada quando atravessamos a região onde têm a sua aldeia-museu e que faz parte do cénico Golden Gate Highlands National Park, ali mesmo às portas da fantástica cordilheira do Drakensberg.

Foto

Um acordeão na banda sonora

Espaços como os de uma aldeia-museu raramente deixam de suscitar ao viajante impertinente uma qualquer reserva, um incerto sentimento de curiosidade temperada de prudência. Caso assim assenta suas causas na popularização das disneylândias, coisa estimável, ninguém o negue, e de reconhecidas utilidades para além da valia económica. A questão que empurra o cenho franzido do viageiro em rota para o Drakensberg, ou para qualquer outro fortuito destino, é o do eventual (des)equilíbrio entre a parra e a uva, como glosa o provérbio. A ver do que lá está se vai, enfim, concedendo à dúvida os seus justos benefícios.

O povoado está organizado de forma diacrónica para ilustrar em sequência a realidade dos basotos desde o século XVIII. O desígnio de deixar a cultura geral do viajante enriquecida com umas tirinhas de conhecimento sobre o assunto fica logo à vista no acervo de painéis do pequeno museu. Além do audiovisual, mais outro num cosmos já saturadíssimo de imagens e de didactismos — turismo cultural oblige.

Um pouco como cogumelos, cresceram estas aldeias culturais por quase todo o país. São reflexo e testemunho da diversidade, do mosaico. Houve um tempo, por volta de meados do século passado, em que o anterior regime racista forjou a política dos bantustões — cada comunidade étnica teria o seu território, um espaço geográfico e administrativamente delimitado. Aqui na Basotho Cultural Village, visto o museu, mastigado e digerido o fatídico audiovisual, embarcados já no tour pela aldeia, sorri por dentro o viajante ao lembrar-se do antigo bantustão que confinava os basotos a este rincão do Free State. Claro que não é a mesma coisa.

O casario tem formas diversas, vários os materiais, diverso o recheio das habitações. Esta linguagem — castamente museológica — corresponde a diferentes épocas e por isso transitamos de uma cabana redonda de pedra ou taipa e com telhado de colmo (que, de resto, ainda são mais ou menos the real thing lá fora, nas montanhas), apetrechada sumariamente com utensílios domésticos de barro, para edificações mais modernas, de alvenaria e telhado de chapa, a fazer lembrar as habitações seriadas das townships, o outro nome das periferias urbanas pobres da África do Sul.

Aí o mobiliário já é outra loiça: grandes frigoríficos yankees (uma maneira de falar, não se leve a mal: conta aqui o estilo, o tamanho, aquele ar robusto e fanfarrão de quem chegou para ficar), camas de ferro, latas, latinhas e latonas de folha de alumínio, a cores, verdadeiramente em technicolor, plásticos, uma panóplia de objectos de antiguidade mais recente, isto é, artefactos dos tempos dos bantustões em diante, até à gloriosa actualidade. Mas também mantas como as que os pastores — talvez mais do que outra gente — “ainda” usam lá para as altíssimas paragens do Lesoto. O tempo não é uma coisa linear, que vai daqui para ali, sempre daqui para ali, já tinha alvitrado o bom velho Einstein.

Pelos olhos dentro mete-se a decoração, geométrica, de motivos florais quase sempre e de viva cor, impregnada nas paredes. A palavra certa aqui é litema, a arte mural dos basotos, ilustração exterior das casas feita pelas mulheres com as mãos ou com um pente, durante certas cerimónias. Vê-se amiúde coisa semelhante noutros ornatos africanos, sul-africanos, swazis, zulus, etc., mas esta arte dos litema é tomada como coisa original do basotos, se é possível traçar as fronteiras da originalidade em assuntos de cultura.

Foto

Nas ruas, pouca gente real — suspeita-se. Actores num palco onde, afinal, simulando vidas que outros ainda vivem, são eles próprios quem vemos, reais, autênticos na sua única condição de actuantes numa aldeia-museu. Um prodígio circunspecto. Afinal toda esta invenção das aldeias culturais mistura museologia com pós-modernices, passe o jargão e sem afronta. Ou melhor, toda esta invenção pratica, sinal de um tempo irremediável, uma museologia pós-moderna, com o gosto e o vício do simulacro, daquele real simulado de parque temático, com a paixão, e o pathos, do espectáculo. Aprendemos menos, mas — diz-se — com mais proveito. É a linguagem eficaz, a mais eficaz e produtiva num tempo em que ler passou a significar perder tempo. E uma aldeia cultural pode ser lida como um breve livro convertido, sumarizado, em cenário fotografável, adequadamente ajeitado para a fotogenia.

Sob um sol de montanha, continuamos; haverá mais adiante, à porta de uma cubata, a experiência de uma cerveja de milho, pastosa, quente, amarga. A banda sonora é uma sonoridade melancólica de acordeão — porque é realmente um acordeão que está a ser tocado, na esquina da ruela vizinha, por um homem de chapéu triste. Eis um instrumento “europeu”, viajante, sem surpresa num mundo universalmente mestiço, a lavrar sonoridades tradicionais dos basotos e acompanhado por um rufar de tambores “locais”. No fim da ruela, dois homens jogam um jogo tradicional, o maraba-raba, passatempo com parentesco noutras bandas da África Austral, incluindo o vizinho Moçambique.

Foto

De uma pequena colina à entrada do povoado vem outro bocadinho da banda sonora: um actor-habitante tange um instrumento de cordas em forma de arco, o setolotolo. Mais um costume de antanho: o homem anuncia, através da música, a aproximação de forasteiros. A herança é a de um tempo e de um mundo em que não havia fronteiras, papéis, passaportes, carimbos, burocracias, cartões de desembarque a preencher.

Num restaurante, oficialmente típico, degusta-se a culinária da terra, uma espécie de sopa — o motoho — feita com sorgo, um dos cereais dilectos da gastronomia local. E está muito bem — engole-se o país, ou um naco dele, como acepipe para o seu entendimento, como queria Calvino. A refeição pode ser um momento de retempero do passeio matinal pelos arrabaldes, na companhia de um curandeiro ou médico tradicional — substantivo à escolha do freguês. Para certos visitantes é muito provável ser esta uma das mais compensadoras experiências do encontro com a memória museografada da cultura dos basotos: ir por esses campos em redor do povoado esquadrinhar as ervas curandeiras dos avós enquanto se ouve as explanações do Garcia de Orta da aldeia, o ngaka, nome do artífice de curas na língua local. Ou visitar, a partir da aldeia, em itinerário guiado, as oficinas dos artesãos que produzem, com materiais e técnicas locais, utensílios de barro, cestaria (incluindo os emblemáticos chapéus de palha), bijuteria e têxteis. Ou, ainda — e aqui pesam também as inclinações electivas do forasteiro —, assistir no anfiteatro da aldeia a uma exibição de danças e cantos tradicionais.

Barrancos de amarelo ouro

Isto que se vê à volta era quintal do QwaQwa National Park. De há uns anos para cá tem sido posta em prática na África do Sul uma política de fusão de áreas protegidas com a finalidade de optimizar as intervenções conservacionistas. A nível transfronteiriço também: aconteceu no Oeste do Lesoto, na fronteira comum com a África do Sul, onde, da articulação entre parques dos dois países, nasceu o Maluti-Drakensberg Transfrontier Conservation Area. E a leste do Kruger, na fronteira com Moçambique, onde nasceu, pelo menos no papel, o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo (que inclui também o Ghonazeru Park, no Zimbabwe).

Todo o território à volta da aldeia é agora parte do único parque nacional do Free State, o Golden Gate Highlands National Park.

É preciso amanhecer os olhos na primeira iluminação do dia, ou demorar-se mirone até à última luz do entardecer nestas paisagens de aparatosos barrancos de arenito para se perceber a razão que deu tal nome ao parque. As delicadas radiações do amanhecer e do crepúsculo dão um colorido de ocre ou amarelo ouro ou vermelho fogo às gigantescas formações rochosas de grés, que são o principal, ou pelo menos o mais visível, cartão de identidade do Golden Gate.

Um trecho do parque está acessível aos viajantes de passagem. Os elementos cénicos mais simbólicos do Golden Gate desfilam diante do olhar de quem vem pela estrada de Harrysmith a Clarens e daí para poente, a caminho do Drakensberg. Mas o Golden Gate, que foi eleito em 2016 o parque do ano na África do Sul, está longe de ser apenas paisagem. O que esconde, o que não é instantaneamente acessível, o que se faz esquivo ao olhar e à ciência do viajante em trânsito é justamente o que cauciona uma estância mais demorada.

A ausência de felinos ou predadores temíveis na região (apenas bichos menores, como chacais e caracais, andam por ali, mas sempre discretíssimos) abre as portas a uma fruição do espaço e do seu acervo cultural, faunístico e botânico ao ritmo de jornadas a pé ou de passeios a cavalo, meio de transporte muito querido dos basotos. A arte rupestre do povo san, que também deste pedaço austral fez a sua casa há uns quatro mil anos, os fósseis de dinossauros, a possibilidade de observação de aves (duas centenas de espécies têm residência habitual no parque), incluindo o abutre quebra-ossos (extinto em Portugal e ameaçado em muitas paragens onde sobrevive) e uma multidão e variedade de antílopes (como o grácil oribi, outra espécie fragilizada), que repartem o espaço com zebras e manadas de cavalos selvagens, sugerem estimulantes excursões pedestres pelos trilhos assinalados.

O ponto de partida é o acampamento Glen Reenan, onde pernoitamos numa cabana circular ou numa cottage, a dois passos da recepção do parque. Aqui, mapas e um útil acervo de informação ajudam o visitante a seleccionar os percursos de acordo com curiosidades particulares. São trilhos para duas a cinco horas a andarilhar. A eleger um dos caminhos, se o tempo for limitado, seja o Echo Ravine, digressão com moderadíssimo grau de dificuldade que imerge o caminheiro nas paisagens mais representativas do Golden Gate.

Foto

Mas a tão longa jornada que se consome até chegar a este extremo do continente africano merece algo mais substancial. Folheia-se a papelada, interrogamos mapas e guias profissionais, ensaiamos primeiro um reconhecimento dos trilhos mais modestos e à mão de caminhar, não sem um exagerado cuidado, uma presunçosa gravidade de explorador oitocentista — como se preparássemos uma travessia de costa a costa da qual dependesse o mapa cor-de-rosa… Posta de parte a hipótese de ascensão do Ribbokkop, o pico mais alto do parque (2829m), facilmente se conclui que o Ribbok Trail é o trekking por excelência do Golden Gate e valerá bem a fadiga de dois dias arrojados às entranhas de ecossistemas afro-alpinos.

Larga-se com a curiosidade acesa e a interrogação sobre a fortuna que nos espera. No que toca a encontros com bichos, nada está escrito de antemão, sabe-o quem já passou horas às voltas no mato, mas é nestes caminhos do Ribbok Trail, ao longo de vinte e tal quilómetros, que o andarilho pode jogar a sua sorte com mais probabilidades. As veredas são veredas, sinuosas, indecisas, ascendentes, descendentes, a penedia colorada e esmoída pela erosão a projectar-se em grandes planos como se numa montagem cinematográfica, o ar frio e cortante ou temperado consoante as brisas e a hora do dia.

Quando sorri a fortuna ao caminheiro parece que não é sorte de outro mundo, garante profissionalmente o enfático mountain guide (esta incursão de dois dias, com pernoita, exige marcação prévia e escolta por guia especializado). As cantorias da passarada já vinham fazendo rejubilar ouvidos e corações desde a matina: o parque contém habitats de muitas espécies ornitológicas, já ficou dito, e é uma área propícia a actividades de bird watching.

Caminhamos as mais das vezes com horizontes amplos e sobre desafogado terreno, mas em zonas recatadas, com a humidade matinal, os caminhos pedregosos tornam-se escorregadios; valem-nos ocasionais passagens domesticadas por passadiços de madeira. Por vezes o caminho ladeia paredes verticais de arenito, os acessórios mais nobres do cenário do Golden Gate.

Dos cimos com panorama para os altos cerros branqueados de neblina das Maluti Mountains aos vales por onde a bicharada vagueia, o espírito do vento voa sobre o silêncio cortado pelo tropel das botas nas veredas. Aqui e ali, quando menos se espera, eis a antologia desejada de encontros para quem arribou vindo de longe a este recanto austral: antílopes de orelhas perplexas entre os matagais, zebras e cavalos em galopes de fuga, oribis acanhados, águias ou abutres em pensativos voos circulares, íbis raros feitos funâmbulos na vertigem das fragas. O esplendor da vida bravia, para abreviar o verbo, a cada volta do caminho destas montanhas prometidas também aos passos dos caminheiros, agora que as primeiras chuvas vieram anunciar o recomeço do mundo.

Foto

Drakensberg, os pequenos Andes

O ponto mais alto, o Thabana Ntlenyana, tem quase três mil e quinhentos metros de altitude, metade da altitude do Aconcágua. O Drakensberg, a mais extensa cordilheira da África do Sul, é muitíssimo menor do que a sua congénere sul-americana, mas ainda assim ultrapassa os mil e cem quilómetros, desde Mpumalanga, no Norte, até ao Eastern Cape, no Sudeste do país. Entre um e outro extremo, estende-se pelo Free State e pelo Kwazulu-Natal, constituindo uma acidentada fronteira natural entre as terras altas do interior e o litoral do Índico — a Quathlamba da língua zulu, que significa algo como “barreira de lanças pontiagudas”, alusão à série de picos que separa o Kwazulu-Natal do Lesoto e que D. Quixote tomaria certamente, e desta vez com siso, por gigantes de pedra.

É em pleno território basoto que o Drakensberg alcança as maiores altitudes, com picos acima dos 3000m. Aí se localizam os cenários montanhosos mais impressivos de toda a cordilheira, vales profundos, ravinas com mais de 2000m e cumes desafiantes (como o Thabana Ntlenyana, o pico mais elevado de África a sul do Quilimanjaro) que durante o Inverno austral se cobrem de neve. Esta secção do Drakensberg acolhe uma série de parques nacionais, alguns com carácter transnacional, como o Maluti-Drakensberg Transfrontier Conservation Area, que integra o UKhhlamba/Drakensberg Park, classificado pela UNESCO. Explorar algumas das dimensões de ecoturismo que a região oferece pode ser um precioso complemento da jornada à terra prometida do povo basoto.

O Drakensberg é muito mais do que uma colectânea de cenários de postal — e dos melhores da África do Sul. A fruição de magníficos cenários de montanha, a observação da fauna, a escalada e a prática de trekking são apenas uma parte da história que o viajante pode escrever. É, ainda, habitat de cerca 40% das espécies ornitológicas terrestres do país e um espaço privilegiado para a observação de aves. A fauna, que exclui felinos e favorece assim a prática de caminhada e trekking (sempre com atenção às muitas espécies de serpentes residentes...), inclui muitos pequenos mamíferos e uma boa colecção de antílopes. E em zonas de menos altitude podemos encontrar habitats do cada vez mais elusivo rinoceronte branco.

Entre todas as áreas protegidas do Drakensberg, é neste trecho do Kwazulu-Natal que se encontra a mais aliciante. O adjectivo justifica-se pela combinação de valores naturais e culturais, ambos sublimados pela inclusão do UKhahlamba/Drakensberg Park na lista da UNESCO, que releva nos seus critérios as paisagens de montanha — cumes basálticos ou de arenito dominam os horizontes —, os ecossistemas habitats de espécies raras e a arte rupestre do povo san, o mais significativo acervo do género a sul do Sara. São mais de meio milhar de grutas, visitáveis apenas na companhia de guias autorizados, e à volta de trinta e cinco mil figuras.

As possibilidades de caminhadas e de prática de trekking são inúmeras. É ampla a oferta de itinerários guiados, com diferentes graus de dificuldade e susceptíveis de corresponder a diferentes interesses. As zonas de Loteni, Mkomazi, Kamberg, Cathedral Peak e Sani Pass são excepcionais para caminhada.

A Primavera austral é uma época propícia para uma incursão ao Drakensberg. As flores de montanha irrompem por toda a parte num território que acolhe mais de três centenas de espécies botânicas endémicas, incluindo fetos, lírios e a flor nacional da África do Sul, a protea cyranoides.

Informações Os cidadãos portugueses podem obter visto à chegada, válido por 90 dias. Informações detalhadas sobre a aldeia-museu, o Golden Gate Highlands Park e o Drakensberg podem ser obtidas em sanparks

Onde ficar Golden Gate Highlands National Park

E-Mail

sanparks O parque disponibiliza diferentes opções de alojamento; nos acampamentos Glen Reenen e Brandwag há cabanas “rústicas”; existe também hotelaria convencional perto do Brandwag Camp, o Golden Gate Hotel, para quem tenha exigências de maior comodidade; outra opção muito interessante, embora com tarifas mais elevadas, é a dos bungalows em madeira do Highlands Mountain Reatreats, luxuosos abrigos de montanha situados a mais de 2000m.; perto da aldeia-museu pode-se pernoitar em cabanas ao estilo da arquitectura local, no Basotho Cultural Village Rest Camp. Drakensberg

inkosana

drakensbergbackpackers

E-Mail Perto de uma entrada do Ukhahlamba Drakensberg National Park, e com vista para os picos da cordilheira, fica o Inkosana Lodge (tel.: + 36 4681202, um alojamento muito popular entre praticantes de ecoturismo. A partir daí é possível organizar trekkings de vários dias na cordilheira.

Quando ir Nenhuma época do ano é impeditiva da viagem. Durante o Inverno austral o tempo é seco, embora possa fazer bastante frio, dada a altitude. O período primaveril é verdadeiramente o ideal — as primeiras chuvas ajudam reverdecer a paisagem, que é tomada por uma maré de flores. O período estival, entre Dezembro e Março, é mais quente, mas não demasiado, e conta com pluviosidade, normalmente sob a forma de aguaceiros fortes à tarde. Essa é a época alta de férias na África do Sul, pelo que as reservas de alojamento são indispensáveis. O Outono, entre Março e Junho volta a trazer um tempo mais ameno e propício a caminhadas.

Como ir Joanesburgo e Durban são as cidades sul-africanas com aeroporto internacional mais próximas da aldeia e do Golden Gate Highlands National Park. Como não há voos directos de Portugal para a África do Sul, é necessário voar para Joanesburgo com escala noutra cidade europeia. O percurso até ao Free State pode ser feito de automóvel — ou de comboio até Bloemfontein, a capital da província, onde se pode também alugar uma viatura.

