O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) vai partir da pole position para o Grande Prémio do México, 18.ª prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, depois de neste sábado ter sido o piloto mais rápido na qualificação.

Vettel obteve a melhor marca da terceira sessão de qualificação na última passagem pela meta do circuito Hermanos Rodríguez, com o tempo de 1m16,488s (média de 202,573km/h), desalojando da pole o holandês Max Verstappen (Red Bull), que detinha o melhor registo até essa altura.

Verstappen ainda tentou responder, mas acabou por ficar a 86 milésimos de Vettel e terá de contentar-se em arrancar do segundo lugar da grelha de partida na corrida de domingo, imediatamente à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O líder destacado do Mundial, que poderá sagrar-se campeão do mundo na antepenúltima prova do campeonato de 2017, obteve o terceiro melhor tempo da qualificação, a 446 milésimos de Vettel, que bateu o recorde do circuito e conquistou a 50.ª pole position da carreira.

Hamilton detém 66 pontos de vantagem sobre Vettel, segundo classificado do Mundial de pilotos, e basta-lhe terminar no quinto lugar para conquistar pela quarta vez o título, depois dos sucessos em 2008, 2014 e 2015, mesmo que o alemão vença a prova mexicana.

