“It’s not over ‘til the fat lady sings”, lembrou Venus Williams após qualificar-se para a final das WTA Finals. Ausente desde que perdeu a final em 2009, a norte-americana de 37 anos voltou ao evento que reúne as oito melhores do ranking com uma determinação de fazer inveja a muitas jovens. Algo em comum, além da amizade, com a outra finalista, Caroline Wozniacki, a segunda mais velha presente em Singapura.

PUB

“Mas eu não sou gorda”, frisou de seguida Venus (5.ª no ranking), bem disposta depois de vencer Caroline Garcia (8.ª), por 6-7 (3/7), 6-2 e 6-3. A veterana tenista recuperou de um primeiro set, perdido no tie-break, reduzindo o número de erros forçados e alimentando-se de alguma precipitação de Garcia. No set decisivo, no entanto, foi apenas um break que as separou e, quando serviu para fechar, a 5-3, Venus ainda teve de anular três break-points sucessivos. No total, salvou 12 dos 13 que enfrentou.

“Mais uma vitória e vou agora defrontar uma das melhores jogadoras do torneio, outra Caroline, vai ser como um ‘deja vu’. Nada é fácil e estar no grupo de vencedoras é espantoso”, admitiu Venus.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Wozniacki (6.ª) levou menos de duas horas para vencer Karolina Pliskova (3.ª): 7-6 (11/9), 6-3. A dinamarquesa de 27 anos podia ter abreviado a vitória se tivesse aproveitado a vantagem 6/1 no tie-break. A diferença entre ambas foi mais notória a 3-3 do segundo set, quando Wozniacki ganhou 12 dos últimos 15 pontos. A derrota de Pliskova significa que Simona Halep vai manter o primeiro lugar do ranking.

Em Paris, João Sousa (60.º mundial) estreou-se a vencer no qualifying do último Masters 1000 da época, ao derrotar, em apenas 56 minutos, o eslovaco Norbert Gombos (106.º), por 6-4, 6-3. Para aceder ao quadro principal do torneio que teve como última entrada directa o 51.º do ranking (Denis Shapovalov), Sousa terá que ultrapassar o wild-card francês de 19 anos, Ugo Humbert (474.º).

Em Basileia, a final do ATP 500 será discutida entre Roger Federer e Juan Martin del Potro.

PUB

PUB