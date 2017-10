O Valência somou neste sábado o sexto triunfo consecutivo na Liga espanhola de futebol, ao vencer no terreno do Alavés, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada, após o qual ficou provisoriamente a um ponto do líder FC Barcelona.

Com Gonçalo Guedes a titular, o Valência chegou à vantagem ainda na primeira parte, com um golo do italiano Simone Zaza, aos 34, tendo os anfitriões, que ainda só venceram um encontro na prova, empatado, por Alexis, aos 49.

Na segunda parte, Rodrigo, antigo jogador do Benfica, selou o triunfo valenciano, na conversão de uma grande penalidade, aos 66 minutos, antes de Gonçalo Guedes ser substituído por Toni Lato, aos 77.

A formação comandada por Marcelino continua sem perder na competição e soma 24 pontos, menos um do que o FC Barcelona, que ainda hoje visita o Athletic Bilbau, enquanto o Alavés segue na 19.ª e penúltima posição, com três.

