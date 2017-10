O Manchester United voltou às vitórias na Premier League inglesa, ao triunfar por 1-0 sobre o Tottenham em jogo da 10.ª jornada.

Um golo do francês Anthony Martial aos 81’ deu os três pontos à formação orientada por José Mourinho, que havia perdido na jornada por 2-1 no terreno do Huddersfield.

A poucos dias de defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, o United teve grandes dificuldades para ultrapassar um Tottenham que não podia contar com Harry Kane, mas que dominou durante boa parte do jogo.

A solução acabou por vir do banco – Martial entrou aos 70’ para o lugar de Marcus Rashford – e tudo ficou decidido numa jogada a três toques. O guarda-redes David de Gea colocou a bola na frente, Romelu Lukaku fez uma recepção orientada de cabeça para deixar Martial isolado e o francês foi mais rápido que Eric Dier e bateu Lloris pela única vez no jogo.

Com este triunfo, os “red devils” isolaram-se no segundo lugar com 23 pontos, menos dois que o líder Manchesater City, que defronta neste sábado o West Bromwich Albion. O Tottenham, por seu lado, desceu para o terceiro lugar, mantendo os 20 pontos.

