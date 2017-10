Terá sido uma viagem atribulada e ninguém sabe o que chocou contra a parte frontal do avião charter dos Oklahoma City Thunder, a equipa de basquetebol da NBA, mas o resultado foi uma grande amolgadela na zona externa por baixo da cabine de comando do avião.

A equipa fazia uma viagem de Twin Cities para Chicago, dá conta este sábado a SB Nation, um site sobre desporto. Depois de o avião aterrar, Steven Adams, jogador neozelandês da equipa, mostrou na sua conta o resultado da colisão.

“Hey, NASA, Neil Tyson, Bill Nye. Tivemos um voo, no mínimo, atribulado. 30.000 pés no ar. A voar para Chicago. O que causou isto?”, escreveu o jogador no tweet, onde mostra a amolgadela do avião e pede respostas à agência espacial norte-americana, ao astrofísico e divulgador de ciência Neil deGrasse Tyson e a Bill Nye, outro divulgador de ciência.

Segundo um comunicado da Delta Airlines divulgado pela jornal norte-americano The Oklahoman, o charter no qual a equipa de basquetebol viajava, provavelmente, chocou contra uma ave durante a descida para Chicago.

