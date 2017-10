Em plena luta independentista da Catalunha, o Barcelona foi ao País Basco manter seguro o seu estatuto de líder da liga espanhola, ao bater o Athletic Bilbau no San Mamés por 2-0 em jogo da 10.ª jornada.

PUB

Ainda sem qualquer derrota na presente temporada (nove vitórias e um empate), a formação catalã, com André Gomes a titular (seria, depois, substituído por Nelson Semedo), contou mais uma vez com Lionel Messi para a conduzir ao triunfo. O argentino fez o 1-0 aos 36’ após excelente combinação com Jordi Alba, naquele que foi o seu 13.º golo da temporada no campeonato.

Após uma resposta forte dos bascos que não teve correspondência em golos (Ter Stegen fechou a baliza dos catalães), o Barça chegou ao golo da tranquilidade já perto do fim. Messi conduziu o contra-ataque, fez o passe para Suarez, que permitiu a defesa de Arrizabalaga, mas Paulinho, na recarga, fez o 2-0.

PUB

Com este triunfo, a equipa de Ernesto Valverde passa a ter 28 pontos, mais quatro com o Valência, e coloca a pressão toda do lado do Real Madrid (20 pontos) que vai este domingo à Catalunha defrontar o Girona.

PUB

PUB