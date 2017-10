O Marítimo subiu neste sábado à quarta posição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Tondela, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada, disputado no Funchal.

Rodrigo Pinho (20 minutos) e Ricardo Valente (57) marcaram os golos dos insulares, que interromperam uma série de três jogos sem vencer no campeonato, subindo ao quarto lugar, com 19 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que joga no domingo com o Desportivo de Chaves.

O Tondela, que apenas venceu um dos últimos seis encontros, está no 12.º posto, com nove pontos.

