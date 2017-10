A Juventus está a passar incólume àquela que será, provavelmente, a semana mais dura da época e neste sábado conseguiu a sua terceira vitória em seis dias na Série A italiana. Depois de triunfos sobre a Udinese e o SPAL 2013, a “vecchia signora” foi a San Siro derrotar o AC Milan por 2-0, em jogo da 11.ª jornada, e colou-se ao Nápoles do topo da classificação.

Dois golos do argentino Gonzalo Higuaín (23’ e 63’) deram o triunfo à “Juve”, que estará em Lisboa na próxima terça-feira para defrontar o Sporting em Alvalade numa jornada que pode ser decisiva para as contas do Grupo D da Liga dos Campeões. André Silva começou o jogo no banco do AC Milan, entrando aos 77’ para o lugar de Hakan Çalhanoglu.

O triunfo deixa a Juventus com 28 pontos, tantos quanto o Nápoles, que recebe neste domingo o Sassuolo no San Paolo.

