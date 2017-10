A chamada “chicotada psicológica” está a resultara na perfeição em Munique. Desde que Jupp Heynckes entrou para o lugar de Carlo Ancelotti, o Bayern só sabe ganhar e, neste sábado, subiu ao topo da Bundesliga, derrotando em casa o RB Leipzig por 2-0 e aproveitando da melhor maneira o desaire do Borussia Dortmund em Hannover.

Desde passou a ter o treinador de 72 anos no banco, a formação bávara já leva três vitórias consecutivas na liga alemã, mais um triunfo na Liga dos Campeões e um apuramento nos penáltis (frente ao Leipzig) na Taça da Alemanha, com um registo de 12 golos marcados e um sofrido, tudo isto em apenas duas semanas.

O embate deste sábado prometia ser tão equilibrado como o que aconteceram a meio da semana para a Taça da Alemanha (com prolongamento e penáltis), mas a expulsão de Will Orban logo aos 13’ por derrubar Arjen Robben quando este ia isolado deixou com dez a equipa de Leipzig, que vai ao Dragão na próxima quarta-feira para defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.

Com superioridade numérica, foi uma questão de minutos até o Bayern se colocar em vantagem, pelo colombiano James Rodríguez aos 19’. Ainda na primeira parte, Robert Lewandovski fez o 2-0 aos 38’ e praticamente sentenciou o jogo. Ralph Hasenhuttl ainda lançou o português Bruma para a segunda parte, mas o antigo jogador do Sporting não conseguiu inverter a tendência do jogo.

Com este triunfo, o Bayern saltou para o primeiro lugar por troca com o Borussia Dortmund, que perdeu frente ao Hannover 96 por 4-2. Os bávaros têm agora 23 pontos, mais três que o Dortmund e mais quatro que o RB Leipzig.

Resultados

Mainz-Eintracht, 1-1

Bayer Leverkusen-Colónia, 2-1

Hannover 96-Borussia Dortmund, 4-2

Hertha Berlim-Hamburgo, 2-1

Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach, 1-3

Schalke 04-Wolfsburgo, 1-1

Bayern Munique-RB Leipzig, 2-0



