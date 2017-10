Ainda nem um terço da Premier League passou e já há uma equipa a distanciar-se da concorrência. Com dez jornadas disputadas, o Manchester City não abranda e já tem um dos melhores inícios da era Premier League, depois de, neste sábado, ter derrotado o West Bromwich Albion por 3-1. Foi a nona vitória do campeonato para a equipa de Pep Guardiola, que continua com o seu registo quase perfeito, apenas cedendo um empate nas dez primeiras jornadas - este início iguala o do Chelsea em 2005-06 e o do próprio City em 2011-12.

Ao ritmo que os azuis de Manchester estão a imprimir na Premier League, não há ninguém que os consiga acompanhar. O United, que também ganhou neste sábado, é quem está mais perto, mas já está a cinco pontos de distância. Também nos golos marcados se percebe bem a distância para a concorrência, tem uma média superior a três golos por jogo (35 marcados), bem melhor que o segundo melhor ataque, o do United (23). O City só não tem a melhor defesa, depois dos dois golos sofridos hoje (já são seis, mais dois que a equipa de José Mourinho).

Com o português Bernardo Silva no “onze”, o City entrou no jogo praticamente a ganhar, com um golo de Sané logo aos 10’. O WBA respondeu quase de imediato, com Jay Rodriguez a fazer o empate aos 13’, mas o City não permitiu a divisão de pontos por muito tempo, recolocando-se em vantagem aos 15’, com um golo de Fernandinho.

Depois de um início frenético, o marcador só voltou a funcionar na segunda parte, por Raheem Sterling aos 63’, ele que entrara poucos minutos antes para o lugar de Bernardo Silva. Matthew Phillps ainda reduziu no tempo de compensação e ainda assustou Guardiola por uns minutos, mas foi um golo de pouca consequência para os “blues”.

Resultados

Manchester United-Tottenham, 1-0

Arsenal-Swansea, 2-1

Crystal Palace-West Ham, 2-2

Liverpool-Huddersfield, 3-0

Watford-Stoke City, 0-1

West Bromwich-Manchester City, 2-3

Bornemouth-Chelsea, hoje, 17h30

