É uma situação praticamente inédita, pelo menos nos nossos dias na Europa Ocidental, e portanto é complicado prever aquilo que se irá passar nos próximos dias, afirma Sofia Lorena, acerca da declaração unilateral de independência da Catalunha mas também da aplicação do artigo 155 pelo estado espanhol. A jornalista do PÚBLICO que tem acompanhado a actualidade catalã nos últimos meses, inclusivamente em reportagem na região, reflecte sobre os próximos passos de um processo que se encontra ainda repleto de incertezas, e que pode passar por uma tensão crescente no seio da sociedade catalã.