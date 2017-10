Depois de terem sido contados os votos e de a presidente do parlamento, Carme Forcadell, ter anunciado o resultado da votação da proposta de declaração unilateral de independência (com 70 votos a favor, 10 contra e dois em branco) ouviram-se aplausos no Parlament catalão. E, logo de seguida, ouviu-se o hino da Catalunha cantado pelos deputados que votaram a favor desta resolução bem como pelas pessoas presentes nas galerias.