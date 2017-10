Há 17 postos de vigia florestal no distrito de Leiria. No dia 15 de Outubro - dia em que foi registado o maior número de incêndios activos – estavam três postos de vigia activos, como previsto na rede primária de postos de vigia. O posto de vigia de Ponte Novo, que visitámos neste vídeo, era um desses três e ficou, nesse dia trágico, rodeado pelo fogo.



Este fim-de-semana, o risco de incêndio florestal intensifica-se novamente em grande parte do país. O Major Teixeira, chefe da secção de Protecção Da Natureza e Ambiente do Comando Territorial da GNR de Leiria, relembra que enquanto o alerta se mantiver, não podem ser feitas queimadas ou fogueiras.



Veja mais vídeos PÚBLICO 360º.