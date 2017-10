Centenas protestam contra acórdão judicial: "Juiz machista não faz justiça"

Mais de duas centenas de pessoas protestaram nesta sexta-feira no centro de Lisboa contra um acórdão do Tribunal de Relação do Porto que consideram machista e que desculpabiliza o crime de violência doméstica.

"Machismo é crime" ou "Juiz machista não faz justiça" foram algumas das palavras de ordem ouvidas, e embora uma das associações que convocaram a concentração não defendesse qualquer sanção contra o juiz outra das palavras gritadas pelos manifestantes foi "demissão".

Os manifestantes, entre eles vários deputados do Bloco de Esquerda, empunharam cartazes com palavras como "Contra a cobardia", "No século XXI não queremos juízes do século XIX", ou "Diga não à violência contra a mulher".

Também para o Porto estava marcada uma manifestação. Em declarações à Lusa, uma das organizadoras, Patrícia Martins, disse que as pessoas estão "indignadas" e querem mostrar publicamente essa indignação, assim como querem "tomar a palavra contra um colectivo de juízes misógino que prejudica as mulheres vítimas de violência com os seus preconceitos".

Nesta sexta-feira 40 organizações da sociedade civil em Portugal entregaram ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) uma petição colectiva. Nela consideram que o acórdão integra "passagens atentatórias" do Estado de Direito Democrático.

Na petição dirigida àquele órgão de gestão e disciplina dos juízes, as 29 organizações promotoras dos Direitos Humanos das Mulheres, apoiadas por 11 organizações de outros sectores da sociedade civil, lembram que o Estado de Direito Democrático está consagrado na Constituição e na lei, garantindo a igualdade entre cidadãos e cidadãs.

Os subscritores da petição solicitam ao Conselho Superior da Magistratura a tomada das medidas que considere "justas, proporcionais e eficazes" face ao dano público e notório "à imagem da justiça em Portugal" e à "confiança dos cidadãos e das cidadãs na independência e na imparcialidade dos tribunais" causado pelas palavras dos juízes.

Em causa está um acórdão datado de 11 de Outubro, no qual o juiz relator, Neto de Moura, faz censura moral a uma mulher de Felgueiras vítima de violência doméstica, minimizando a culpa do agressor pelo facto de a vítima ter cometido adultério.

O juiz invoca a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem ainda o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante, que foram condenados a pena suspensa na primeira instância.

O CSM tinha adiantado na terça-feira que iria analisar e dar resposta às participações e manifestações de desagrado recebidas contra o acórdão.

