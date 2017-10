A cordenadora da Frente Comum de sindicatos da Função Pública, Ana Avoila, considerou nesta sexta-feira que a adesão nos hospitais, com vários a 100% nas primeiras horas, é indicativa que a participação na greve geral será elevada.

PUB

A dirigente sindical, que prestou declarações à porta do Hospital de São José, em Lisboa, referiu que o início de greve está a ser "muito bom".

"Tendo em conta os objectivos da greve e o sentimento que grassa na administração pública, o descontentamento vai levar a que a participação seja muito grande", disse.

PUB

Ana Avoila afirmou que no hospital de São José a adesão à greve é de 100%, tal como na Estefânia ou nos hospitais em Braga, Bragança, Famalicão e Guimarães.

"No Porto, só há os serviços mínimos. O Garcia de Orta, em Almada, o Barreiro e os hospitais de Coimbra também estão com o mesmo nível de adesão", afirmou.

No hospital São Francisco Xavier a adesão é de 95%, em Santa Maria de 80% e na Maternidade Alfredo da Costa de 75%, enquanto que no Amadora-Sintra a adesão é de 100%, sendo considerado pela dirigente sindical como um "sítio muito difícil" de conseguir estes níveis.

Ana Avoila disse que o Orçamento do Estado fica "muito muito aquém do necessário" no momento.

"O que vem é muito pouco. Fica tudo congelado excepto uma parte das progressões nos escalões, é mais aquilo que tiram do que aquilo que dão", concluiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em causa na greve nacional está a falta de respostas às reivindicações da Frente Comum, como o aumento dos salários na função pública, o descongelamento "imediato" das progressões na carreira e as 35 horas semanais para todos os trabalhadores.

Esta é a segunda greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública com o actual Governo e a primeira convocada pela Frente Comum de Sindicatos, segundo a listagem cedida pela estrutura sindical.

A primeira greve com o executivo de António Costa ocorreu em 29 de Janeiro de 2016 e foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos da Administração Pública. Em causa estava a reposição das 35 horas semanais de trabalho.

PUB

PUB