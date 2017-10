O presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, considera, com base nos contactos que manteve com dirigentes escolares de Norte a Sul do país, que a greve desta sexta-feira foi “das que teve, nos últimos anos, uma maior adesão no sector da educação”, tanto da parte de professores como do pessoal não docente, o que levou a que muitas escolas fechassem portas ou estivessem a funcionar a meio gás.

Esta apreciação confirma o balanço feito pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), que aderiu à greve convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Segundo a estimativa da Fenprof, terão encerrado cerca de 90% das escolas, sendo esta a “maior greve dos professores dos últimos quatro anos”. O Ministério da Educação indicou que não iria divulgar qualquer balanço da greve.

“Com esta greve, professores e educadores fazem um sério aviso ao Governo de que não tolerarão a forma como este pretende descongelar as suas carreiras, apagando mais de uma década de serviço cumprido e impondo, dessa forma, uma inaceitável discriminação dos docentes”, frisou a Fenprof.

Também para Filinto Lima, a adesão dos professores à paralisação desta sexta-feira terá sido motivada em grande parte pela proposta de Orçamento do Estado para 2018, divulgada no dia 13, confirmando que “há 10 anos do tempo de serviço que não vão contar para a progressão na carreira”. Ou seja, todo o período em que os professores tiveram com carreiras congeladas não contará para aquele efeito.

Contra esta decisão, a Fenprof apelou nesta sexta-feira a todas as organizações sindicais de docentes para que se unam para transformar o dia 15 de Novembro, data em que o ministro da Educação estará no Parlamento para o debate na especialidade do OE, numa jornada “nacional de luta”, que poderá passar pelo “recurso à greve, pela realização de uma manifestação, concentração ou concentrações regionais, ou qualquer outra forma de luta” a ser decidida em conjunto com todos os sindicatos de professores.

