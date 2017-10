“Como social-democrata, considero a solidariedade da maior importância. Porém, quem a exige também tem obrigações. Eu não posso gastar o meu dinheiro todo em aguardente e mulheres e pedir-lhe de seguida a sua ajuda. Este princípio é válido a nível pessoal, local, nacional e até a nível europeu", dizia, em Março, Jeröen Dijsselbloem sobre os países que tinham pedido ajuda externa – Portugal incluído -, motivando protestos na Europa do Sul e o Parlamento nacional até foi unânime em condenar as declarações.

PUB

Esta sexta-feira, os deputados já não estiveram tão de acordo na crítica à extensão do seu mandato enquanto presidente do Eurogrupo até Janeiro do próximo ano apesar de ter deixado de ser ministro das Finanças da Holanda. O voto proposto pelo CDS que repudia essa extensão de funções foi aprovado na Assembleia da República mas teve o voto contra do PS e a abstenção do PCP, do PEV e do deputado socialista Sérgio Sousa Pinto.

Na acesa discussão no plenário imperou a acusação cruzada de “hipocrisia”: a direita reclamou que a esquerda seja tão ríspida como foi em Março quando o holandês se referiu aos vícios de álcool e mulheres dos países pobres, em vez de apoiar esta extensão; a esquerda lembrou o tempo de austeridade em que PSD e CDS eram o braço armado do Eurogrupo a implementar medidas em Portugal.

PUB

“Não pode ser normal, apesar de infelizmente já ser costume, que o Governo diga uma coisa e faça outra. O Governo de Portugal tem que se dar ao respeito e pura e simplesmente exigir a saída deste senhor”, defendeu a centrista Cecília Meireles. O social-democrata Duarte Marques lembrou que quando foi hora de decidir agora, o Executivo de António Costa “podia ter votado contra a sua continuação, mas baixou a cabeça e votou favoravelmente. Isso é inaceitável.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ex-secretária de Estado Margarida Marques desvalorizou a questão, disse que Dijsselbloem só terá mais uma reunião e que a segunda será para eleger o seu sucessor. Falou em “hipocrisia” para lembrar os quatro anos em que PSD e CDS “viveram muito bem com o presidente do Eurogrupo”, que “contribuiu para que a vida dos cidadãos dos países do Sul tivesse sido o que foi”, e lembrou a conferência de imprensa em que Maria Luís Albuquerque e Wolfgang Schauble sobre a decisão do Eurogrupo sobre a extensão da ajuda à Grécia.

Bloco e PCP pegaram também na acusação de hipocrisia mas em moldes um pouco diferentes. O bloquista Pedro Filipe Soares classificou os deputados e governantes do PSD e CDS como os “homens e mulheres de mão de Dijsselbloem em Portugal “, que “nos calcavam enquanto país e executavam aqui o preconceito”. O deputado voltou o voto do CDS contra a própria bancada centrista: “É também um repúdio pela consciência e pelo que fez no passado quando esteve no Governo.”

O comunista João Oliveira defendeu que os comentários de Djisselbloem não podem ser separados do pensamento político das “instituições europeias que têm usado esse pensamento político para imporem a Estados-membros como Portugal o caminho que entendiam que devia ser imposto”. E apontou também a “hipocrisia de PSD e CDS que hoje criticam o pensamento político que utilizaram para impor aos portugueses o roubo de direitos e rendimentos, o ataque às condições de vida, o esmagamento de direitos”.

PUB

PUB