O primeiro-ministro defendeu esta sexta-feira que as relações institucionais com o Presidente da República devem ser retomadas "e prosseguir" e ser baseadas numa "cooperação institucional" muito "apreciada pelos portugueses". Foi a primeira vez que António Costa fez declarações sobre a notícia do PÚBLICO que esta quarta-feira dava conta de que o Governo tinha ficado "chocado" com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a reacção aos incêndios, uma vez que tinha acertado tudo previamente com o Chefe de Estado.

"Tenho nervos de aço e sou um optimista, às vezes irritante, mas sempre optimista. Tenho a certeza de que vamos retomar todos e prosseguir o que os portugueses têm apreciado muito, por parte do Presidente da República, da Assembleia da República, da parte do Governo, que é um excelente esforço de cooperação institucional e que aquilo que tem corrido bem nestes últimos anos não vai deixar de correr bem", disse quando questionado pelos jornalistas sobre se já estava recuperado do choque.

Ainda sobre as relações com o Presidente da República, António Costa reforçou a defesa de que "o que o país precisa é que os órgãos de soberania continuem a fazer o que têm feito neste últimos dois anos, que é uma cooperação exemplar entre si, contribuindo para um bom relacionamento institucional, que tem sido um dos factores mais importantes para a motivação dos portugueses".

