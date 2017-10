Rui Rio escreveu uma carta a todos os militantes do PSD na qual apela para que procedam ao pagamento das quotas, afirmando que só com as quotas pagas podem participar nas eleições directas de Janeiro para a escolha do futuro líder do partido.

“Participe neste momento tão importante que vai ser a eleição do novo presidente do PSD, no próximo dia 13 de Janeiro”, começa por referir Rui Rio na carta que dá todas as indicações para o pagamento das quotas: empresa, referência (alusiva ao número de militante) e montante (que pode variar ente as 12 euros ou os 24, no caso de haver dois anos de quotas em atraso).

“Participe porque o PSD precisa de si para ganhar uma nova alma e para fazer renascer a esperança”, acrescenta Rui Rio, que, em entrevista ao semanário Expresso, se assume como “um político diferente dos outros”.

Enquanto Rui Rio anda preocupado com as quotas dos militantes, Pedro Santana Lopes vai somando apoios para a sua candidatura, e ontem ganhou um apoio de peso: Paulo Cunha, que vai “assumir, desde já, um envolvimento activo no processo eleitoral em curso para a liderança do PSD”. O presidente da Câmara de Famalicão e líder da concelhia do partido tornou público o seu apoio ao antigo primeiro-ministro, pondo um ponto final na especulação que havia e que dava como certo o seu apoio ao candidato, que já foi presidente da Câmara de Lisboa.

Paulo Cunha “vale muitos votos” e o seu apoio Santana significa que para além de Famalicão há outros concelhos do distrito de Braga que estão ao lado do até agora provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

“Depois de muita reflexão acerca das candidaturas apresentadas à liderança do PSD e consideradas as propostas dos dois candidatos, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, considero que o Pedro Santana Lopes é aquele que, no actual contexto, melhor coloca o partido ao serviço do país”, escreve Paulo Cunha numa declaração de apoio tornada pública esta sexta-feira.

O autarca de Famalicão alude ao momento que o país vive para dizer que os “importantes e decisivos desafios que tem para o futuro próximo, exigem a mobilização da sociedade civil portuguesa, que não pode ficar indiferente ao que tem acontecido e ao rumo que o país está a seguir”.

Lembrando que “ao longo da sua história democrática, o PSD sempre soube estar à altura dos acontecimentos”, o autarca entende que “este é um momento em que o país precisa de um PSD forte, interveniente e construtivo, focado nos problemas das pessoas e nos desígnios nacionais que se impõem”.

