O Parlamento congratulou por unanimidade a eleição de Cristiano Ronaldo como melhor futebolista do mundo, pela quinta vez, na passada segunda-feira. E considera que mais este reconhecimento internacional do jogador madeirense eleva não só o nome de Portugal mas serve também de “inspiração para a ambição internacional” dos portugueses de todos os quadrantes profissionais.

“A forma ímpar” como o actual jogador do Real Madrid “superou as adversidades com que se foi deparando ao longo da vida para alcançar o estatuto de melhor do mundo na sua área, enche de orgulho todo e qualquer concidadão português, particularmente no mundo extremamente competitivo do desporto”, assinala o texto apresentado pelo PSD, com a deputada madeirense Rubina Berardo como primeira subscritora.

O voto de congratulação realça que Cristiano Ronaldo, além de “futebolista de eleição, tem qualidades humanas raras, bem patentes na forte ligação que mantém” com a ilha da Madeira, assim como na “extraordinária dedicação à família e aos amigos e ainda na grande solidariedade e no reconhecimento a todos os que contribuíram para o seu sucesso”.

