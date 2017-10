O Presidente da República considera ser normal haver uma greve da Função Pública numa altura em que está em discussão o Orçamento do Estado para o próximo ano. “A greve é um direito dos portugueses, faz parte da lógica da democracia haver greves, ainda por cima num momento de debate nacional sobre o Orçamento do Estado”, afirmou esta sexta-feira, em Ponta Delgada (Açores).

Nem o facto de ser a primeira greve geral da legislatura lhe mereceu um comentário diferente: “Nós habituámo-nos nestes dois últimos anos a não haver greves, mas o que é natual em democracia é haver greves, é um instrumento de luta dos trabalhadores”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre se imagina que vai haver mais greves nesta segunda metade da legislatura, afirmou: “Não faço esse tipo de imaginação”.

Mas na escola básica integrada Gaspar Frutuoso onde falava, a paralisação não se fizera sentir, ficando-se pelos 4%. “Ninguém quis faltar”, afirmou fonte do estabelecimento ao PÚBLICO, perante o enorme pavilhão onde o chefe de Estado foi aplaudido como uma estrela de TV.

Os protestos ficaram à porta, onde dezenas de professores se manifestaram, tal como acontecera no primeiro dia da visita, pedindo ao Presidente que se associasse à sua causa: a defesa da contabilização de três anos de serviço que 3700 docentes da região viram congelados por uma decisão do Governo nacional. Marcelo desmontara a manifestação como fizeram em Santa Maria: beijou uma a uma as professoras presentes, recebeu a petição que lhes sugerira que fizessem para levar para Lisboa e até tirou selfies com os manifestantes. No final, foi aplaudido.

