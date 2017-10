Ainda não se sabe quando será que a Força Aérea vai passar a gerir os meios aéreos de combate aos incêndios nem quantos novos aviões serão comprados, mas para já, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deixa a indicação que os novos aviões da Força Aérea vão ter de estar equipados para combater incêndios e que irão adaptar outros para o mesmo fim.

PUB

“Temos de aliar colocar os meios hoje existentes ao serviço do combate a incêndios florestais, além de novos equipamentos a adquirir. O novo avião de transporte deve já vir equipado com os instrumentos que lhe permita também responder a incêndios”, defendeu Eduardo Cabrita no debate no Parlamento sobre o relatório da comissão técnica independente a propósito dos incêndios de Junho.

Em causa está a aquisição dos novos KC-390, um avião de transporte, mas que será adaptado para outros fins, nomeadamente respostas de emergência e ainda combate a incêndios. O ano passado, o Governo aprovou uma resolução do conselho de ministros a aprovar a compra até cinco KC-390, um modelo a ser desenvolvido pela Embraer em colaboração com a Força Aérea, que substitui os C-130.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, o ministro referiu ainda que há a necessidade de “adaptar para que possa acudir a incêndios florestais” os C-295 para o mesmo fim.

Apesar desta passagem para a Força Aérea, ainda sem data definida, o Governo admite que vai ter de continuar a “recorrer de modo flexível a recursos privados”. O Estado, disse Cabrita “terá de continuar pelo menos nos próximos anos” a recorrer a privados.

Esta quinta-feira, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, confirmou que na próxima semana será publicado um despacho conjunto a lançar os prazos e os critérios para o lançamento do novo concurso internacional de locação de meios aéreos. Para esta época de incêndios, o Governo tinha alugados 41 aeronaves para combate a incêndios, contudo, os contratos para 29 terminaram entre o dia 30 de Setembro e o dia 5 de Outubro, não estando estes meios disponíveis para o combate aos incêndios no dia 15 de Outubro.

PUB

PUB