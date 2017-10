O triunfo dos porcos

PUB

Adoro animais e já fiz muitas loucuras por eles mas não posso concordar com a nova lei da entrada de animais de estimação em restaurantes. Isto ultrapassa o bom senso e já parece a fábula de Orwell, O Triunfo dos Porcos, quando os animais passam a tomar decisões em detrimento dos humanos e onde o "animalismo" triunfa sobre uma sociedade de modas, pois quem não concordar e "ande sobre duas pernas é o inimigo". Quanto ao PAN, partido que lançou esta proposta, devia preocupar-se com o bem-estar dos animais que foram afectados pelos incêndios de Junho e Outubro, os feridos e perdidos, ou fazer alguma coisa para garantir a alimentação adequada aos que sobreviveram já que as pastagens foram consumidas pelo fogo, pois estão a dar a impressão que "todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros..."

Emanuel Caetano, Ermesinde

PUB

Um Estado ridículo

Qualquer Estado democrático tem nas suas tarefas essenciais a protecção dos seus cidadãos e a execução da Justiça, por delegação, isto é, em nome do povo. Quanto à protecção dos cidadãos, ou a falta dela, já tudo foi dito e é penoso continuar a abordar esse assunto - o Estado falhou de forma tão clamorosa através do seu órgão de soberania que tem essa incumbência, o Governo.

Quanto à Justiça, ela é exercida pelos juízes constituindo o seu corpo, também, um órgão de soberania ( coisa que o seu sindicato leninista pretende descartar). A uma cidadã foi negada a justiça com argumentos que seriam de levar às lágrimas se não envolvesse a vida e o direito à justiça dessa mesma cidadã. Um acórdão baseado num outro do século XIX (pasme-se) e na Bíblia (livro escrito há mais de 2600 anos!) é absolutamente ridículo; caso os meretíssimos juízes Neto Moura e Maria Luisa Arantes continuem a basear os seus acórdãos na Biblia (sobretudo no Antigo Testamento) verão aí justificadas a poligamia, o fraticídio, o genocídio e, como bem frisou José Saramago, todas as maldades possíveis à raça humana, a morte da mulher adúltera é apenas uma delas!

Se o nosso Estado não fosse responsável por coisas tão sérias como a vida e a justiça, deveria ser candidato ao Guiness do Ridículo e, francamente, o povo português merece melhor!

Ezequiel Neves, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Turbulentos

O desporto que deveria ser uma actividade de desenvolvimento do físico e, quando exibido em público e em competição, deveria ser um encontro entre desportistas tentando vencer uns aos outros, tornou-se um centro de criação de tempestades. Os dirigentes dos clubes incendeiam as paixões dos adeptos para justificarem as derrotas ou vitórias com incidentes exteriores aos jogos. Os jornalistas organizam mesas redondas aonde são escalpelizados os milímetros dos off-sides, o milímetro da mão na bola, e também ajudam a incendiar as paixões desportivas. Agora o famigerado vídeo-árbitro também vem ajudar à festa em vez de resolver os problemas. Parafraseando um político, também diria: Por que não se calam? (todos).

Duarte Dias da Silva, Lisboa

PUB

PUB