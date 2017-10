Duas mulheres partiram há cinco meses para uma viagem de barco que as levaria do Havai para o Taiti, um trajecto de mais de 4000 quilómetros que não foi concluído com sucesso. A dupla perdeu-se pelo caminho. Ficaram à deriva juntamente com os seus cães, que as acompanhavam. Nesta quinta-feira, foram localizadas a mais de mil quilómetros a sul do Japão. Bem longe do seu destino.

A Associated Press conta que um navio da Marinha norte-americana resgatou as duas mulheres e os seus cães que ficaram cinco meses perdidos no mar. O alerta foi dado por um barco de pesca de Taiwan, que avistou a embarcação de Jennifer Appel e Tasha Fuiaba a 1400 quilómetros da costa japonesa. O navio USS Ashland chegou ao local no dia seguinte ao alerta enviado pelos pescadores, informou a Marinha dos EUA em comunicado.

O que se sabe, é que as mulheres, ambas de Honolulu, perderam, em Maio, o motor do seu barco devido ao mau tempo mas acreditaram que poderiam chegar ao Taiti utilizando apenas as velas. No entanto, dois meses depois de terem partido, as mulheres começaram a fazer chamadas de socorro mas não existiam embarcações nas proximidades e estavam demasiado longe no mar para que existisse sinal, de forma a serem detectadas em terra.

À Marinha norte-americana, as mulheres relataram que conseguiram sobreviver porque tinham levado no barco um filtrador para a água e comida suficiente para um ano. “Eles salvaram as nossas vidas”, disse Appel, numa declaração citada no comunicado da Marinha. “O orgulho e sorriso que tínhamos quando os vimos no horizonte eram de puro alívio”, acrescentou.

