Ao aprovar a proclamação da independência, os deputados catalães aprovaram também o caderno de encargos para concretizar a separação da república catalã do Estado espanhol. Estes são os próximos passos, de acordo com a proposta do Junts pel Sí e da CUP:

Promulgar os decretos necessários e estabelecer a regulação do processo para a aquisição da nacionalidade catalã e a emissão dos documentos correspondentes aos cidadãos da Catalunha

Impulsionar um tratado de dupla nacionalidade com o Governo de Espanha

Definir as disposições necessárias à adaptação, modificação e aplicação do direito local, autonómico e estatal, com a entrada em vigor da lei de transição jurídica para a fundação da república

Aprovar os decretos indispensáveis à recuperação das normas anteriores às suspensões ou anulações levadas a cabo pelo Tribunal Constitucional e outros tribunais

Promover, ante todos os estados e instituições, o reconhecimento da República Catalã

Estabelecer tratados internacionais

Fixar o regime de integração dos funcionários que prestavam serviços ao governo catalão na administração local, universidades, justiça e outros cargos institucionais fora da Catalunha

Dar a conhecer ao Parlament a lista de contratos, convénios e acordos que serão substituídos pela república catalã

Adoptar as medidas necessárias para o exercício da autoridade fiscal, a segurança social e alfandegária durante o período de transição entre administrações para garantir o serviço público

Promover a criação de um banco público de desenvolvimento ao serviço da economia produtiva

Promover a criação do Banco da Catalunha com as funções de banco central, com a responsabilidade de velar pela estabilidade do sistema financeiro

Promover as acções legislativas necessárias para a criação de autoridades reguladoras

Abrir um período de negociações com o Estado espanhol para determinar a secessão do estado catalão mediante um acordo sobre direitos e obrigações de carácter económico assumidos pelo reino de Espanha

Elaborar um inventário dos bens do Estado espanhol radicados na Catalunha para mudar a sua titularidade

Elaborar uma proposta de repartição de activos e passivos entre o reino de Espanha e a república da Catalunha, abrindo um período de negociação

