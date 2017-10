O outono soalheiro atrai gente aos espaços públicos do Porto, mas na passada quinta-feira, os frequentadores do Jardim do Marquês tinham uma companhia indesejada. Vários ratos passeavam-se sossegadamente no jardim, disputando, com as pombas, alguma comida que encontravam. A situação foi denunciada por uma moradora das imediações e a Câmara do Porto garante que vai monitorizar o espaço nos próximos dias até o problema ser resolvido.

Maria da Luz Rodrigues surpreendeu-se com o à-vontade com que a ninhada de roedores passeava por um jardim cheio de gente, na quinta-feira à tarde. Atraída pelo vozear de alguns dos idosos que frequentam habitualmente o Marquês, aproximou-se da zona em causa – em frente à Igreja, explicou – e fotografou a cena, que decidiu denunciar no Facebook. Numa das imagens vêem-se mais de duas dezenas de animais.

“Eles não fugiam de ninguém. Aproximei-me à vontade, enquanto alguém me avisava para me afastar, que eles me morderiam os pés, mas nada os incomodou. Estavam misturados com as pombas”, descreveu Maria da Luz Rodrigues ao PÚBLICO, acrescentando que os ratos surgiam de baixo de alguns arbustos. Havia crianças no jardim, e muitos idosos, como habitualmente, e fez-me impressão aquilo”, acrescentou.

Contactada pelo PÚBLICO, o município, através do seu gabinete de imprensa, considerou que a situação reportada “é felizmente incomum” nos jardins da cidade mas, garantiu, sempre que necessário procede a operações de desratização e/ou desinfestação, através de uma empresa certificada. “No jardim do Marquês, foram realizadas duas acções durante o ano em curso, a última das quais em Setembro. Ou seja, a situação está devidamente controlada, com a intervenção da empresa que presta serviços para o município, e será monitorizada durante os próximos dias”.

“Os serviços municipais, no decurso do seu programa de limpeza e conservação dos jardins, procuram em permanência garantir as condições de higiene e saúde públicas. O jardim do Marquês, em concreto, é objecto de limpeza, varredura e recolha de papeleiras diariamente, sendo que três vezes por semana é sujeito a operações mais profundas de manutenção”, acrescenta ainda a Câmara do Porto na nota escrita enviada ao PÚBLICO.

Nesta mesma resposta, o município insiste que “a presença de animais errantes (designadamente, pombas, gaivotas e ratos) não decorre de qualquer surto ou factores anómalos de insalubridade, mas de atitudes menos correctas de alguns cidadãos que disponibilizam restos alimentares e colocam comedouros nos espaços públicos, facilitando a sobrevivência destes animais em contexto urbano”. Uma atitude que, frisa, viola “o disposto no Código Regulamentar do Município do Porto (que no seu artigo C-3/16.º proíbe esta prática, punível com aplicação de coima)”.

