Em nome da máscara

Guimarães, Centro Internacional das Artes José de Guimarães - Plataforma das Artes

Dias 28 e 29 de Outubro

O Teatro Oficina, em colaboração com os Velhos Nicolinos e a Outra Voz, "apropria-se" da colecção de máscaras de José de Guimarães para as utilizar "como objectos profanos" num espectáculo-percurso feito de música, dança, poesia e outras artes. O hall do Centro Internacional das Artes é o ponto de partida deste Auto das Máscaras, que passa pela Sala das Magias e termina na Black Box, numa caminhada assombrada pelo museu e pelo mundo que lá habita. A proposta está enquadrada na abertura do novo ciclo de exposições deste espaço, patente até Fevereiro, onde se incluem a antológica Hilaritas, sobre o trabalho de Mumtazz, e Extática Esfinge - Desenho e Animismo Parte II, uma investigação à prática do desenho que reúne obras de mulheres-artistas como Adriana Molder, Andrea Brandão, Carla Filipe ou Laetitia Morais.

Horário: sábado e domingo, às 21h30.

Bilhetes a 5€

Foto Nuno Ferreira Santos

Batata-doce com todos

Odemira, Cavaleiro (São Teotónio)

Até 29 de Outubro

Cozida, assada ou frita. A vapor ou na chapa. Às rodelas, farripas ou inteira. Com ou sem casca. Em tons alaranjados ou púrpura. São muitas as formas de a apresentar ao palato e outros tantos os benefícios de quem inclui a batata-doce na sua dieta alimentar. Em terras de Odemira, férteis na renomada e certificada batata-doce da vizinha Aljezur, dedicam-lhe festas e festivais. Tudo à volta da venda e prova desta raíz de elevado valor nutricional. No Cavaleiro contam-se nove as edições da Festa da Batata-Doce com o objectivo de mostrar os produtores locais e escoar o produto da zona que tem a maior produção do concelho alentejano. Além da ementa feita à medida nos restaurantes da terra, entre pratos e sobremesas, serve-se animação musical e artesanato. Festa mais doce não há.

Horário: sábado às 9h; domingo, às 11h.

Grátis

Foto Pedro Elias

Sem pérolas, mas rainha

Setúbal

Até 5 de Novembro

Depois do choco, da sardinha e do salmonete, Setúbal põe a mesa com ostras. Até 5 de Novembro, são elas que dão sabor às ementas dos 18 restaurantes associados ao certame que visa promover a gastronomia e os produtos sadinos. Ao Festival da Ostra chegam receitas tradicionais e pratos inovadores, servidos com criatividade, para mostrar que a riqueza culinária do bivalve não se esgota na apresentação ao natural, com umas gotas de limão e sabor a mar. Mas há mais: se não quiser estar só sentado à mesa, pode passar pela Casa da Baía e assistir à degustação comentada pela chef Sandra Faria, que cozinha o petisco e o harmoniza com vinhos da região (dia 5 de Novembro, às 18h; inscrição prévia e gratuita através dos contactos 265545010 e turismo.setubal@mun-setubal.pt).

Nos restaurantes Adega Leo do Petisco, Antóniu’s, Baluarte da Avenida, Cantinho dos Petiscos, Casa do Mar, Estuário do Sado, Ferribote, Petisqueira O Manuel, Poço das Fontainhas, Ribeirinha do Sado, Rius VIP, Solar do Marquês II, Taberna de Azeitão, Taberna Grande, O Pescador II, Tasca das Marés, Tasca do Xico da Cana e Restaurante Verde e Branco.

Foto LUKE MACGREGOR/Reuters

No jardim, à vassourada

Lisboa, Jardim Botânico da Ajuda

Dia 31 de Outubro

Preparem-se as abóboras e as vassouras. A moda importada do Halloween veio para ficar e volta este ano a inspirar a Noite das Bruxas no Jardim Botânico da Ajuda. A brincadeira é assumida “com respeito por todos, porque não acreditamos em bruxas mas que as há, há”. No caldeirão de actividades, para bruxos e monstros de todas as idades, descobrem-se as plantas do jardim e os seus poderes medicinais (ou de feitiçarias de outros tempos), experimentam-se receitas, prova-se um buffet temático no Restaurante Estufa Real, fazem-se jogos de pistas, concursos de abóboras e máscaras, e conta-se a história d’O Feiticeiro de Oz, pela mão do Grupo de Teatro Infantil Animarte. Noutras coordenadas, há Noite dos Medos em Melgaço e uma Noite das Bruxas no Jurássico em Faro. Sem esquecer as doçuras e travessuras que o código da noite exige. É vestir-se a rigor e voar.

Horário: a partir das 18h30.

Bilhetes a 14€ (4 aos 11 anos), 18€ (maiores de 12 anos). Grátis para crianças até 3 anos

Marcações através dos contactos 213622503 e botanicoajuda@isa.utl.pt.

Foto Enric Vives-Rubio

Torres Vedras a copo

Torres Vedras, Pavilhão Multiusos

Até 10 de Novembro

Em tempo de São Martinho, o programa das Festas da Cidade de Torres Vedras tem lugar para tudo: tasquinhas, música, pastéis de feijão, exposições, desporto, vinhas e vinho. Com o primeiro lugar na produção vinhateira do país, o concelho promove, pelo sexto ano, o Festival do Vinho no Pavilhão Multiusos, uma mostra e venda dos néctares oriundos da região, com a presença dos vários produtores. Para acompanhar, há bolos de ferradura e a tradicional uvada (compota feita com mosto). Vinhos e tasquinhas à parte, as atenções das festas torrianas recaem sobre os Acordeões do Mundo, o festival internacional que leva nomes como Ana Kap, Tino Costa, Guillem Anguera ou Motiv ao palco do Teatro-Cine e anima as merendas de restaurantes e cafés da cidade.

Programa completo em www.torresvedrasemfesta.com.

Foto Manuel Roberto

A conta que Bragança fez

Bragança, Nerba - Centro Empresarial de Bragança

De 2 a 5 de Novembro

Norcaça, Norpesca e Norcastanha. São três as mostras integradas na actual Feira Internacional do Norte, certame que nasceu centrado na caça e que este ano celebra a 16.ª edição, num formato mais abrangente. Na montra valoriza-se todo o património da região: das largadas de perdizes e faisões ao torneio de tiro aos pratos, passando pelas montarias, cetraria (ou falcoaria), demonstrações e concursos de pesca, exposições de pintura, gastronomia típica, Quadras de S. Martinho ou provas da Castanha da Terra Fria. E porque o encontro com a natureza e cultura transmontana não vive apenas da herança, de olhos postos no futuro, a feira dá espaço às novas tecnologias e promove a reflexão sobre os problemas actuais de produção e protecção dos ecossistemas e recursos da terra.

Horários: quinta, das 18h às 23h45; sexta, das 12h às 23h45; sábado, das 10h às 23h45; e domingo, das 10h às 19h.

Bilhetes a 1€

Foto DR

No tempo dos dinossauros

Lisboa, Cordoaria Nacional

De 28 de Outubro a 28 de Janeiro

A Cordoaria Nacional convida a dar um salto no tempo e entrar no mundo perdido do Dinossauros Alive! Directamente da Pré-História, chega uma manada de mais de 50 réplicas que, além de realistas e historicamente informadas, ganham vida com dispositivos animatrónicos. Tudo enquadrado por cenários e informações relativas aos habitats, aos hábitos dos extintos gigantes e à história do seu desaparecimento. Paralelamente, é possível fazer escavações num ateliê de paleontologia ou assistir a um filme de realidade virtual num simulador com a forma de ovo de dinossauro. Da organização vem um segredo, em jeito de aviso: há dinossauros a passear pela exposição, "mais vivos que nunca!"

Horários: segunda a sexta (e 24 e 31 de Dezembro), das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h. Encerra dia 25 de Dezembro; dia 1 de Janeiro, abre das 14h30 às 20h.

Bilhetes a 11€. Grátis para menores de 3 anos.

