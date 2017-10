Desde há 84 anos que os bombons, as amêndoas ou as línguas-de-gato de chocolate da Arcádia ajudam os mais gulosos a satisfazerem o desejo por doces. Agora, a marca anuncia a abertura de quatro novos lugares para se cometer o pecado da gula: o primeiro abre esta sexta-feira no MAR Shopping Algarve, em Loulé, que oferece esplanada própria – sob o conceito Arcádia Café –, onde há pastelaria artesanal para provar. Em breve, este espaço também terá disponível a nova aposta da marca: os gelados de fabrico próprio. A novidade resulta de uma parceria com o mestre gelateiro Gianfausto Pellegrinetti.

PUB

Contudo, a primeira loja a ter todos os produtos disponíveis para consumo (incluindo os gelados) é a do Parque das Nações, em Lisboa, que tem inauguração marcada para a próxima quinta-feira, dia 2 de Novembro. E como esta é uma marca portuense, as origens não ficam esquecidas. Apesar de não haver dia marcado, fonte da administração da Arcádia assegura que, “ainda na primeira quinzena do próximo mês”, abrirá uma nova loja no Mercado do Bom Sucesso, no Porto. Depois, “na segunda metade de Novembro, abre um novo espaço no Mercado Beira-Rio”, em Vila Nova de Gaia.

Foto Loja Arcádia Parque das Nações DR

PUB

Apesar de os doces serem artesanais, com os “processos de fabrico de sempre”, a empresa pousa os olhos no futuro, querendo proporcionar aos clientes “experiências de consumo inovadoras”, refere João Bastos, neto do fundador da marca e administrador da empresa, em comunicado. Para além dos gelados, a Arcádia apresentará, com a abertura dos novos estabelecimentos, “uma nova imagem, mais luminosa, com tons mais claros, que ofereça um maior conforto”, explica fonte do grupo, acrescentando que, até 2020, “todas as lojas Arcádia serão remodeladas, oferecendo todos os produtos”.

PUB

PUB