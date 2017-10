As imagens do dia em que a América perdeu um Presidente

Passaram 54 anos desde que o Presidente John F. Kennedy foi assassinado em Dallas por Lee Harvey Oswald. Os mesmos 54 anos que firmaram na memória norte-americana a imagem de um Presidente icónico garantiram também margem para que inúmeras teorias surgissem, sobretudo através da especulação sobre outros potenciais autores do crime, que incluíam a CIA, as autoridades cubanas, a Máfia ou mesmo o pai do senador republicano Ted Cruz. Numa altura em que o Presidente Trump autorizou a abertura de cerca de 2800 documentos sobre o assassinato de JFK - o número de documentos seria superior mas alguns deles foram mantidos em segredo para já, a pedido das agências governamentais que alegaram questões de segurança - recordam-se os dias que deixaram os Estados Unidos em sobressalto e de luto.