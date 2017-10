Os beneficiários da ADSE (o sistema de protecção na doença dos funcionários e aposentados do Estado) vão passar a pagar mais pelas consultas de clínica geral, de especialidade e de medicina dentária a partir de Janeiro do próximo ano. Os aumentos oscilam entre os 25% e os 43% e resultam da actualização das tabelas que, em alguns casos, não sofreram qualquer alteração nos útlimos 18 anos.

As novas tabelas foram enviadas no início da semana aos membros do Conselho Geral e de Supervisão (onde têm assento representantes dos sindicatos e dos beneficiários) do instituto que gere a ADSE, a quem compete agora dar um parecer - não vinculativo - sobre os novos preços.

Nas consultas de clínica geral, o valor das consultas sofrerá uma actualização de 38,3%, sendo que a parte paga pelo beneficiário terá um aumento de 1,51 euros. Actualmente, uma pessoa que vá a uma consulta de clínica geral através da ADSE paga 3,49 euros, mas a partir de Janeiro terá de suportar cinco euros, o que representa um acréscimo de 43%. Nas consultas de especialidade, o encargo dos beneficiários passa de 3,99 para cinco euros, ou seja, mais 25%.

No caso da medicina dentária, a direcção da ADSE propõe uma reformulação da tabela, o que torna difícil comparar os valores em vigor com os valores a praticar a partir de Janeiro. Mas as simulações efectuadas (para as situações comparáveis) apontam para um acréscimo de encargos para a ADSE e para o beneficiário superior a 25%.

Na nota que acompanha as novas tabelas enviadas ao Conselho Geral e de Supervisão, o presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, explica que o acréscimo de encargos visa resolver o problema do tratamento discriminatório verificado em alguns prestadores de cuidados de saúde. “Com os preços actualmente praticados pela ADSE junto dos seus prestadores, assiste-se no caso das consultas a um tratamento discriminatório, que a ADSE tem procurado combater, mas que é justificado pelo pouco atractivo preço praticado, já que o mesmo não sofre qualquer tipo de actualização pelo menos nos últimos 18 anos”, refere-se.

Ainda assim, realça Liberato Baptista, só num prazo de três anos "será possível ajustar o preço praticado pela ADSE ao limite inferior do mercado”.

No caso da medicina dentária, argumenta o presidente do conselho directivo, os preços praticados pela ADSE “ficam abaixo do preço de custo do respectivo acto”, o que faz com que prestadores mais experientes se recusem a fazer parte da rede convencionada. Além disso, têm sido identificadas “muitas situações anómalas” de “sobrefacturação fraudulenta” com o intuito de valorizar o valor do acto praticado.

Já em Julho, a direcção da ADSE tinha proposto limitar os valores cobrados pelo transporte não urgente de doentes. Actualmente, este serviço não está sujeito a qualquer tecto, levando a que os preços praticados pelas empresas sejam superiores aos do mercado e do próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Esta proposta de actualização das tabelas da ADSE surge depois de no início de Outubro a direcção da ADSE ter apresentado a sua proposta de decreto-lei para regulamentar o regime de benefícios, onde se prevê o alargamento do universo de beneficiários aos trabalhadores que têm contrato individual com organismos públicos e aos familiares dos funcionários e aposentados que agora não têm acesso ao sistema.

