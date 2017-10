Entre Janeiro e Setembro de 2017, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou resultados líquidos negativos de 47 milhões de euros, o que compara com prejuízos de 189 milhões de euros um ano antes, anunciou o banco público esta sexta-feira, 27 de Outubro.

PUB

Com prejuízos de 47 milhões de euros no terceiro trimestre do ano o banco público pode provisionar custos não recorrentes de 595 milhões de euros.

A margem financeira aumentou 18% no período em análise, para 983 milhões de euros. Este ano, a margem financeira passou de 326 milhões no primeiro trimestre, para 330 milhões no segundo trimestre, para encerrar o período de Julho a Setembro nos 327 milhões de euros.

PUB

Os resultados provenientes de operações financeiras foram de 301 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, contra 44 milhões de euros negativos um ano antes. As comissões líquidas aumentaram 2%, para 342 milhões de euros.

O presidente da CGD, Paulo Macedo, abriu a conferência de imprensa de divulgação das contas trimestrais da CGD, a sublinhar que se verifica " uma execução da eficácia do plano estratégico", que herdou do seu antecessor António Domingues. E salientou que depois da recapitalização pública o rácio de capital ficou em 13%, acima do esperado e do patamar recomendado pelo BdP.

Menos 298 colaboradores até Setembro

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com os dados agora publicados, a CGD fechou o mês de Setembro com 8570 colaboradores, menos 298 do que em Dezembro de 2016.

Até esta altura, a CGD já fechou 64 agências na operação doméstica, totalizando agora 588 balcões.

PUB

PUB