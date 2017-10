A proclamação unilateral de independência da Catalunha não abala a convicção da “alcadessa” de Girona, Marta Madrenas, e do presidente do Girona, Delfi Geli, anfitrião do jogo que marca a visita do Real Madrid ao centro do vulcão separatista em plena erupção política.

Visto como símbolo do centralismo espanhol, o Real Madrid cumprirá, sem ondas, o programa de domingo, dia 29, no Estádio Montilivi, frente ao Girona, em jogo da Lifga espanhola, alheando-se do ruído instalado, como atestam as declarações de Zinedine Zidane.

“Será um jogo de futebol e um espectáculo para os que amam este desporto”, diz o francês, que traça um cenário de fair-play sublinhado por Marta Madrenas.

“Em Girona, como em toda a Catalunha, prevalecerá o civismo. As pessoas são responsáveis. Cancelar o jogo por razões de segurança é uma ideia ridícula”, garantiu, sem temer o mínimo problema, optando antes por anunciar o clima de serenidade que o presidente do clube subscreve.

“Será uma festa do futebol num ambiente de total normalidade”, promete Delfi Geli, numa declaração que pretende reforçar a confiança e a união, apesar das assumidas diferenças políticas.

Antecipando uma recepção menos calorosa, o Real Madrid preparou a deslocação com prudência e alguma discrição. Por razões “estritamente” logísticas - face à necessidade de enviar o autocarro oficial da equipa para Londres, onde a 1 de Novembro defronta o Tottenham para a Champions – o Real Madrid utilizará um transporte descaracterizado.

Os "merengues" demarcam-se do momento político, mas não estão sozinhos. O Barcelona assume posição semelhante na deslocação a Bilbao, sem evitar algumas manifestações favoráveis à independência catalã, a título meramente pessoal, de alguns dos seus dirigentes.

