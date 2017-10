Foi a última a qualificar-se para as WTA Finals e a última a chegar às meias-finais. E mesmo depois de derrotar Caroline Wozniacki, a francesa Caroline Garcia ainda teve de esperar pela vitória de Elina Svitolina sobre Simona Halep para ficar a conhecer o seu destino em Singapura: no sábado, vai defrontar Venus Williams. Já Wozniacki, relegada para o segundo lugar do Grupo Vermelho, discute um lugar na final com Karolina Pliskova.

PUB

Wozniacki, que já tinha a passagem às meias-finais garantida, parecia estar no melhor caminho para uma terceira vitória expedita, quando fechou o set inicial em 22 minutos, em que cedeu somente sete pontos – tornando-se na primeira jogadora a assinar três 6-0 nas WTA Finals. Garcia (8.ª no ranking), que só no início do mês ascendeu ao oitavo lugar elegível para as WTA Finals, após triunfar consecutivamente em Shenzhen e Pequim, reagiu, tornou-se mais agressiva e no sétimo jogo infligiu o primeiro break à dinamarquesa esta semana.

No set decisivo, Wozniacki (6.ª) conseguiu lidar com o maior número de winners da adversária e serviu a 5-4. Foi então que se viu o melhor da resiliência da francesa de 24 anos: recuperou o break de desvantagem, salvou três break-points no jogo seguinte e pressionou bastante nas respostas no derradeiro jogo, para vencer, por 0-6, 6-3 e 7-5.

PUB

“Na verdade, é um pouco estranho estar aqui. Qualifiquei-me no último minuto, duas semanas antes… Quis continuar a melhorar, jogar cada encontro e ganhar experiência. Penso que foi por isso que ganhei estes dois encontros”, adiantou Garcia que teve de esperar pela vitória de Svitolina (4.ª) sobre Halep (1.ª), por 6-3, 6-4, para ter a certeza que vai defrontar a veterana Venus (5.ª), 13 anos mais velha.

Entretanto, a corrida para número um do ranking, para a qual concorriam todas as participantes, com excepção de Garcia, ficou reduzida a duas: Pliskova (3.ª) pode recuperar a liderança se vencer o torneio, caso contrário Halep permanecerá no primeiro lugar.

PUB

PUB